Mogán se suma al rosa en una caminata solidaria contra el cáncer de mama

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, vecinos y vecinas se unieron en la tarde de ayer, viernes 24 de octubre, a la caminata solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una actividad que nació hace varios años a iniciativa vecinal y que cuenta con la colaboración y organización del Ayuntamiento de Mogán.

La marcha, que dio comienzo pasadas las 18:30 horas desde el Campo de Fútbol de Mogán, tiñó de rosa las calles del barrio en un recorrido lleno de apoyo y esperanza en el que los y las asistentes vistieron prendas de ese color y el lazo que simboliza la lucha contra el cáncer de mama.

Participaron en el evento un buen número de vecinos y vecinas, entre estos concejales y concejalas del Gobierno local, que no dudaron en mostrar su compromiso con esta causa. Además, durante la jornada, los y las asistentes colaboraron adquiriendo productos solidarios como camisetas, gafas y pulseras, cuyos beneficios se destinan íntegramente a la AECC. La asociación, presente en el evento, desempeña una labor fundamental ofreciendo servicios y programas para la atención integral de las personas que padecen cáncer de mama.

El recorrido culminó en la plaza Doctor Pedro Betancor León, donde se encendieron velas y leyeron mensajes de apoyo y concienciación. Las autoridades municipales agradecieron la participación y solidaridad mostrada, recordando la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento a las personas afectadas.

En España se diagnosticaron alrededor de 35.875 nuevos casos de esta enfermedad en 2024, según el Observatorio de la AECC, lo que representa casi el 29% de los cánceres diagnosticados en mujeres.