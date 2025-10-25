Mogán se suma al rosa en una caminata solidaria contra el cáncer de mama
Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, vecinos y vecinas se unieron en la tarde de ayer, viernes 24 de octubre, a la caminata solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una actividad que nació hace varios años a iniciativa vecinal y que cuenta con la colaboración y organización del Ayuntamiento de Mogán.
La marcha, que dio comienzo pasadas las 18:30 horas desde el Campo de Fútbol de Mogán, tiñó de rosa las calles del barrio en un recorrido lleno de apoyo y esperanza en el que los y las asistentes vistieron prendas de ese color y el lazo que simboliza la lucha contra el cáncer de mama.
Participaron en el evento un buen número de vecinos y vecinas, entre estos concejales y concejalas del Gobierno local, que no dudaron en mostrar su compromiso con esta causa. Además, durante la jornada, los y las asistentes colaboraron adquiriendo productos solidarios como camisetas, gafas y pulseras, cuyos beneficios se destinan íntegramente a la AECC. La asociación, presente en el evento, desempeña una labor fundamental ofreciendo servicios y programas para la atención integral de las personas que padecen cáncer de mama.
El recorrido culminó en la plaza Doctor Pedro Betancor León, donde se encendieron velas y leyeron mensajes de apoyo y concienciación. Las autoridades municipales agradecieron la participación y solidaridad mostrada, recordando la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento a las personas afectadas.
En España se diagnosticaron alrededor de 35.875 nuevos casos de esta enfermedad en 2024, según el Observatorio de la AECC, lo que representa casi el 29% de los cánceres diagnosticados en mujeres.
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Un propietario recupera su vivienda en Vargas en un descuido de los ocupas
- El bar donde sirven los sándwiches más míticos de Gran Canaria: más de medio siglo preparando los más deliciosos y más baratos de la capital
- Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
- Los vecinos se vuelcan con el dueño que logró recuperar su vivienda en la playa de Vargas
- Salto de Chira, más cerca: avanza la excavación del hueco para construir la central hidroeléctrica
- San Bartolomé de Tirajana inicia el rescate del Hotel Las Tirajanas pese al aval judicial a Lopesan
- El presa canario marca territorio y su rastro llega a China, Serbia y Estados Unidos