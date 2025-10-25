Moya devuelve a sus hijos más ilustres el orgullo de un pueblo

Moya ha hecho entrega de los reconocimientos de sus Honores y Distinciones, en un emotivo acto que ha servido para devolver el cariño que los reconocidos han brindado al municipio a lo largo de su vida. Dolores González y Manuel González son nuevos Hijos Predilectos; María Luisa Alonso y Virgilio Correa han sido reconocidos como Hijos Adoptivos; y finalmente, la Medalla de Oro del municipio la recibieron ecca.edu, Ramón Reguero (colaborador de LA PROVINCIA) y las Cargadoras del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

«Como siempre decimos, estos reconocimientos no son un mero acto formal, para nosotros es una forma de devolver lo que tanto le han dado todos y cada uno de ellos a la Villa de Moya desde cada una de sus esferas con dedicación, vocación y amor por su desempeño. Somos muchos los moyenses que hemos crecido con ellos en nuestro día a día y ahora devolverles el cariño brindado de esta manera es un orgullo, tanto para mí como persona, como para toda la Corporación municipal», señaló el alcalde, Raúl Afonso.

Historias de compromiso, de dedicación y cariño son a las que los moyenses se acercaron anoche con emotivos vídeos —que se proyectaron a lo largo del acto— de cada uno de los reconocidos y que ellos quisieron agradecer en la voz de Dolores González, hija predilecta de la Villa de Moya desde anoche. «Hablo en mi nombre y en el de todos los reconocidos cuando digo que para nosotros es un enorme orgullo estar en el día de hoy aquí, agradeciéndole a la Corporación que se haya acordado de nosotros para brindarnos este reconocimiento. Cada uno de nosotros tiene una historia y procede de una esfera diferente pero a todos nos une algo, el amor por la Villa de Moya y por contribuir a su crecimiento desde el amor y la dedicación», señaló visiblemente emocionada ante el cariño brindado por todos los vecinos que se congregaron en un día tan especial.

El acto contó con la presencia de toda la Corporación municipal encabezada por el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez; el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez; Eduardo Hernández, viceconsejero del Gabinete de Presidencia del Gobierno; junto a Isabel Mena, consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo; y el párroco Roberto Rivero.

El acto tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, por primera vez en la historia, que estaba vestida de gala para la ocasión.