Un tesoro mundial llamado Agaete

Cuando las mustias lágrimas del invierno caen sobre su tierra, sus vecinos ven al Pinar de Tamadaba brillar como un diamante. Hoy los rayos del sol empujaban las nubes espesas que se elevan por los acantilados abruptos de esta solosal creación de la naturaleza, en cuyos pies crece el barrio de Agaete, la villa pesquera que las Naciones Unidas ha reconocido como 'Mejor Pueblo Turístico'. Y allí está su gente, con el "sentimiento creativo en el espíritu", en palabras del gran embajador de la villa, el artista Pepe Dámaso.

En las faldas de la montaña, en el Puerto de las Nieves, el viento es amable, el termómetro de la farmacia marca 26 grados y en su avenida ya se desvelan los primeros indicios de la mañana. "Buenos días", saludan los repartidores del agua que se mueven de negocio en negocio, entregando las botellas que cargan en sus carretillas.

Y como cada mañana desde que tiene siete años, Loli Medina abre allí las puertas de su tienda ubicada en la Avenida de los Poetas. Neveras repletas de polos, golosinas distribuidas por el mostrador, paquetes de papas colgando del techo, toallas, sombreros, pelotas y escarpines. Allí se puede encontrar todo lo que se necesita para pasar un día la Playa de las Nieves, que reúne a familias y amigos entre sus piedras redondas y sus aguas cristalinas para disfrutar del sol que brilla la mayor parte del año.

Agaete, 'Mejor pueblo turístico' según la UNESCO / José Carlos Guerra / LPR

Por los alrededores se puede ver la ermita de la Virgen de las Nieves, mandada a construir en la segunda mitad del siglo XVI, cuando los pescadores empezaron a poblar la zona. Loli está enterada de que Agaete ha recibido el galardón que premia su modelo turístico sostenible que respeta la naturaleza, la tradición y el estilo de vida de sus vecinos. Los turistas que llegan a su tienda son "gente muy buena" y está segura de que a raís de este premio van a llegar muchos más, algo que va a ayudar a la economía del pueblo.

Y a pocos metros de Loli y mirando al Dedo de Dios, o como en el pueblo lo prefieren llamar, el Roque Partido, se encuentra Dumont, un francés que aunque ha pasado la mayoría de su estancia en la isla en la capital, los dos días que reserva en Agaete le son suficientes para conocer el pueblo. "Es más chiquitito que Las Palmas, es más tradicional; es bonito, es precioso", exclama en un inglés afrancesado.

Orgullo agaetense

Pero no todos están de vacaciones, Nieves Sosa trabaja en la oficina de Turismo y siente "orgullosa" tras el recibimiento del premio, pues cree que en valor el potencial el potencial de un municipio en el que los turistas buscan su "naturaleza, tranquilidad y paz". Así, explica que tienden a buscar actividades orientadas a conocer el patrimonio del municipio, que cuenta con manifestaciones culturales como La Rama, la Necrópolis del Maipés, la iglesia de La Concepción y varios espacios verdes de relevancia como el jardín botánico del Huerto de las Flores y el imponente Parque Natural de Tamadaba.

Agaete, 'Mejor pueblo turístico' según la UNESCO / José Carlos Guerra / LPR

Y entre cafetales y naranjeros, en el Valle están José Antonio Perdomo y Ramón Rodríguez, dos agaetenses nacidos allí, de esos de toda la vida. Allí cada día llegan guaguas de turistas para conocer las bodegas de vinos y las fincas de café que caracterizan esta zona. Los vecinos tienen una buena convivencia con los extranjeros. "Se sientan allí mismo, en los bancos del quiosco a beberse sus refresquillos", señala José Antonio, quien cree que este es un turismo mucho más tranquilo con respescto al que se puede encontrar en el sur de la isla.

Llevan en el barrio más de 70 años, el tiempo suficiente para darse cuenta de que está "perdiendo su encanto", pues de él, aseguran, solo queda "su nombre". Por ello confían en que este premio sirva para que lleguen más turistas que devuelvan la alegría a las calles, donde antes había 15 o 20 tiendas de aceite y vinagre, recuerda.

Otro vecino, Juan Sebastián Cruz lleva algo menos en el Valle, donde se vive "tranquilito" con los turistas que vienen, pues son "muy educados" y dejan dinero para los negocios y las viviendas vacacionales de la zona. Aprovechando que alguna que habla español, se sienta a charlar con muchos de ellos para explicarles los caminos reales que atraviesan el barrio y recomendarles las playas de Guayedra o del Risco.

Agaete, 'Mejor pueblo turístico' según la UNESCO / José Carlos Guerra / LPR

Sin embargo, echa de menos la colaboración del Ayuntamiento para ayudar a crear hoteles rurales que generen más empleo para los lugareños o incluso para recuperar el balneario y el Hotel de los Berrazales, ambos abandonados desde hace ya años.

De vuelta al pueblo, David Deogracias llega desde Las Palmas de Gran Canaria y su bien no conocía de la existencia de este premio, cree sus vecinos se lo tienen "merecido". Manuel González Ramos sí nació allí y lo que más le gusta es el clima, pues cuando en Gáldar o en Guía siempre está nublado, "aquí siempre sale el solito aunque sea invierno".

Sin embargo, hay quienes creen que darle publicidad al municipio también conlleva una responsabilidad. Antonio Ramos es de Gáldar, pero desde pequeño va a Agaete a darse un baño y a tomar el sol, pues no encuentra la paz y la tranquilidad del mar en otro sitio. Teme que a ráiz del galardón otorgado por la ONU lleguen más visitantes y por tanto haya más suiedad. "Este pueblo es muy bonito, pero lo tienen descuidado", declara, y no como Braulio Padrón y Rafael Mato, quienes no están de acuerdo con el veredicto. "Solo hay plástico y eso de bonito y limpio no tiene nada. Lo tienen descuidado".

El artista Pepe Dámaso valora "el sentimiento creativo en el espíritu de su gente de Agaete" y cree que este premio es una garantía para la economía que espera que mejore la calidad de vida de sus vecinos . Más ahora que «hay turismofobia en los sitios, es verdaderamente un privilegio que a niveles mundiales le den este premio a Agaete». Sin embargo, asegura que el municipio tiene un problema de cuidados porque le falta un «sentido político inteligente y práctico» que reconozca el atractivo de los rincones del pueblo y el carácter de su gente «sinvergüenzona» . «En mi generación Agaete tuvo un esplendor intelectual, turístico, que tenía todos los aditamentos para que gustara y me da la impresión que hay una cierta decadencia en este mundo contemporáneo y que los políticos tienen que darse cuenta», sentencia.