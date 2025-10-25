El Winter Pride regresa con 26 eventos y espera más de 40.000 personas

El Winter Pride regresa a Maspalomas del 10 al 16 de noviembre en su undécima edición con 26 eventos, de los cuales diez de ellos serán completamente gratuitos. Año tras año, el festival se consolida como un evento de referencia en el turismo LGTBI, lo que supone un motor económico clave para la isla.

El impacto del Winter Pride es significativo, pues este visitante es considerado de «alto potencial», ya que genera un impacto económico total de 60 millones de euros para la economía local. Se calcula que el gasto promedio de este perfil de turistas es de 2.000 euros por persona, un presupuesto en el que se incluyen gastos como el alojamiento y servicios de hostelería y transporte.

Las previsiones para la edición de 2025 son optimistas, pues se espera un crecimiento del 15% en el número de visitantes respecto al año anterior. En total, la asistencia estimada es de unas 40.000 personas.

Estados Unidos y China

El origen nacional de los asistentes explica el carácter global del evento. Los turistas más habituales en esta fiesta son los procedentes de Estados Unidos y Canadá, aunque también vienen de Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Francia. Sin embargo, este año, en el número de ventas a través de la web se ha registrado un aumento de visitantes asiáticos, especialmente de China, un país que empieza a explorar el turismo LGTBI en Canarias.

El centro comercial de el Yumbo será el protagonista de esta celebración. La edición de 2025 contará con un cartel de más de 15 artistas confirmados, entre los que sobresalen el exitoso grupo de los noventa Vengaboys y la cantante de dance-pop Kate Ryan, conocida por éxitos como Ella Elle L’a. También se subirán al escenario artistas canarios como Cristina Ramos, ganadora del programa de televisión Got Talent.

Programación

El espectáculo arranca el lunes 10 con la esperada Batalla Drag Queens y Kings. La gala contará con las actuaciones en directo de Ken Lambert, Sparkles Show Bar y Vibrart, y una gran apertura de Aragüimé. Su presentación corre a cargo de Rocio Ruano y Tamito.

El martes 11 ofrece una doble jornada. Por la tarde, de 14:30 a 18:00h, se celebrará el Carnaval Heroes After Party, un encuentro festivo que sigue al tradicional Carnaval Alemán en el escenario principal del centro comercial. Contará con un cartel de artistas internacionales y canarios Por la noche, el escenario se transformará para acoger un Tributo a The Temptations con Just My Imagination, el aclamado espectáculo dedicado a las leyendas de Motown.

Actuación drag en el Yumbo / LP/DLP

El miércoles 12 es la noche de las grandes voces con el Live Show de Kelli-Leigh y Ada Vox, la drag que llega desde el programa de televisión estadounidense American Idol. El jueves 13 de noviembre llega uno de los platos fuertes con la actuación de la estrella Kate Ryan, Peyton, Kenneth Shearman y las Glitter Girls.

El viernes 14 Soraya Vivian amenizará la noche y el sábado se presenta un concierto exclusivo de la sensación del West End londinense, QUEENZ. La noche también contará con el talento vocal de Arantza Navarro y Kimy Touw. El domingo el Winter Pride se despide con la Gran Gala de Clausura encabezada por Cristina Ramos, ganadora de Got Talent España y México.