‘Don Juan Tenorio’ recorre las calles del casco de Moya
Un elenco de sesenta personas participaron en el espectáculo celebrado anoche
Don Juan Tenorio recorrió anoche las calles del casco de la Villa de Moya llevando consigo un halo de magia y sorpresa que impregnó a todos los que acompañaron a los protagonistas en una ruta única. Con un elenco de más de setenta actores de variada edad, con música en directo, el espectáculo conquistó a todos los que se dieron cita en esta cuarta edición de una representación con la que se busca descentralizar la cultura y acercarla a todos de una manera didáctica, cercana y entretenida.
«Es una apuesta que llevamos años realizando en la Villa de Moya. Además, este tipo de obras en las que se mezcla el alumnado de las Escuelas Artísticas Municipales junto a actores profesionales nos sirven para que sigan creciendo y enriqueciéndose de nuevas experiencias así como para mostrar el trabajo que realizan durante el curso», resaltó el alcalde, Raúl Afonso
El grupo actoral estuvieron dirigidos por Iván Álamo, con la ayudantía y regiduría de Carol Cabrera, siendo parte el alumnado de las Escuelas Artísticas Municipales junto a actores profesionales de la escena canaria como Ragüel Santa Ana, Miguel Morales y José Manuel Trujillo. Ellos estuvieron arropados por la música en directo del Cuarteto Animus y las voces de la Coral Chelys Odalys.
