Gran Canaria Swim Week 2025 cierra su edición más internacional con un firme compromiso por la sostenibilidad

Gran Canaria Swim Week 2025 se ha despedido de la isla este sábado con los desfiles de los diseñadores emergentes Sirago (Gran Canaria), Patricia Caro (Gran Canaria), MR & G Design (Gran Canaria) y Sandra Jaurrieta (Gran Canaria). Por la tarde, Pomeline (La Palma), Mommy Loves (Gran Canaria), Banana Moon (Francia), Agüita Swimwear (Gran Canaria), Carlos San Juan (Gran Canaria), Miss Bikini (Italia), Fiona Ferrer (Barcelona) y Maldito Sweet (Gran Canaria), despidieron la 29ª edición de la Gran Canaria Swim Week.

"Esta primera edición marca un hito para la pasarela, al incorporar por primera vez un código de conducta propio basado en valores que definen nuestra identidad: sostenibilidad, inclusión y diversidad. Todo el evento ha girado en torno a estos principios, consolidando el compromiso del Cabildo con una sociedad creativa, responsable y abierta al mundo", ha celebrado el presidente insular, Antonio Morales, en una nota. Ha destacado además que esta haya sido "la edición más internacional y comercial" de todas, con una destacada presencia de compradores profesionales y con alianzas "estratégicas" con instituciones de referencia en el ámbito de la moda.

"Nuestros diseñadores emergentes han demostrado estar a la altura de las grandes firmas nacionales e internacionales", ha puntualizado el presidente insular. El último día de la Gran Canaria Swim Week ha contado con la asistencia de las celebridades Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz Martín en ExpoMeloneras, quienes han podido conocer las colecciones de los últimos diseñadores en presentar en esta edición. Por su parte, las creadoras de contenido canarias, Yaiza Mencia, Minerva Hers, Gema Betancor, también formaron parte de la jornada final.

Por primera vez, la top model internacional, Cindy Kimberly, que ha trabajado con reconocidas firmas de moda y ha aparecido en portadas de revistas como GQ, Vogue y Elle, debuta en Gran Canaria Swim Week, marcando un momento único en su trayectoria. Uniendo su elegancia natural, su herencia multicultural y su pasión por el diseño en un entorno que celebra la moda, el estilo y la autenticidad.

LOS PREMIOS GCSW 2025

En cuanto a los tradicionales premios que se entregan en la última jornada de la pasarela, el Premio a la Mejor Colección ha recaído en la firma Dan Ward. El galardón a la Mejor Colección Sostenible ha ido a parar a Elena Morales, la diseñadora grancanaria presentó una colección que dejaba patente su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medioambiente, mediante el uso de materiales responsables y prácticas ecológicas. Por último, Mare far Niente se ha alzado con el Premio a la Mejor Colección Emergente.

El jurado ha estado integrado por destacadas personalidades del ámbito nacional e internacional de la moda, cuya experiencia y trayectoria han aportado prestigio a la pasarela. Entre ellos se encontraban Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España; Simona Severini, directora de White Milano; Scott Lipinski, CEO del Comité de Moda Internacional; Melanie Bauer, representante de los compradores de esta edición; Araceli Díaz, representante del Cabildo de Gran Canaria; Grisel Fernández, asesora internacional de la Cámara de Comercio; y Esther García Capdevila, directora de ESMA Events y directora creativa de Gran Canaria Swim Week.