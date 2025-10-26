Rescate en el norte de Gran Canaria: salvan la vida a tres adultos y un menor

En las primeras luces del domingo, el mar volvió a demostrar su fuerza indomable en la costa norte de Gran Canaria. Eran las 07:36 horas cuando una llamada al 112 del Gobierno de Canarias activó una cadena de emergencia sin precedentes en Playa del Vagabundo, un enclave agreste del municipio de Santa María de Guía. La alerta era clara: tres personas habían caído al mar y estaban atrapadas en una cueva rocosa, aferradas desesperadamente a las piedras mientras las olas golpeaban con fuerza.

El viento y el terreno irregular hacían imposible cualquier intento de acercamiento por tierra. Lo que parecía una mañana tranquila se transformó en una compleja operación aérea de rescate, en la que participaron medios especializados como el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, y los equipos médicos del Servicio de Urgencias Canario (SUC). También se activaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Guardia Civil y Policía Local.

Cuando los primeros equipos llegaron, el escenario era crítico. Las personas se encontraban atrapadas en el interior de una cavidad marina, en una zona donde la única forma de acceso viable era por aire. El helicóptero Helimer trasladó a dos bomberos especializados hasta la zona de la cueva. Una vez allí, cada uno se encargó de asegurar a los afectados. El primero rescató a un hombre de 51 años, con policontusiones leves, quien fue atendido en el lugar y rechazó el traslado hospitalario. El segundo bombero fue clave para salvar a un menor de 13 años, quien presentaba policontusiones, y fue evacuado en helicóptero hasta el Aeropuerto de Gran Canaria. Allí, una ambulancia sanitarizada del SUC lo asistió y lo trasladó posteriormente al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Pero no fue el único que necesitó ayuda urgente. También se encontraba en la zona un hombre de 40 años, quien, al parecer, intentó intervenir como rescatador y sufrió un traumatismo en la cadera. Fue igualmente atendido y llevado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Su acción, aunque terminó con lesiones, fue crucial para ganar tiempo hasta la llegada del helicóptero.

Mientras tanto, una tercera víctima, un hombre de 48 años, había conseguido mantenerse a flote en una zona algo más segura, utilizando material de flotación. El helicóptero del GES lo rescató y lo trasladó a la base aérea de El Berriel, en el sur de la isla. Desde allí, una ambulancia de soporte vital básico del SUC lo trasladó al Hospital Doctor Negrín, donde ingresó con traumatismo craneal e hipotermia leve.