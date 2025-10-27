El exalcalde Fernando Bañolas seguía como rector en Deportes 15 años años después de dejar la política en Guía

«La Sociedad Municipal de Deportes se encontraba hace un año en causa legal de disolución», y «no se encontraba al día ni económica, ni orgánicamente». El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, achaca esta situación al exalcalde, Pedro Rodríguez, como presidente entonces de la entidad. Y pone como ejemplo que hasta la reciente regularización interna, existían anomalías como que hasta «este mes de octubre la firma que figuraba en Hacienda era la de don Fernando Bañolas Bolaños, que dejó de ser alcalde en el año 2010», y que «en estos 15 años han ejercido de secretarios de esta Sociedad personas que nunca han sido designadas de manera oficial para el cargo».

Alfredo Gonçalves, alcalde de Santa Marí­a de Guí­a. / ANDRES CRUZ

El alcalde denuncia a través de un comunicado «el abandono administrativo al que estaba sometida esta Sociedad Municipal hasta hace un año, una responsabilidad que recaía única y exclusivamente en el entonces presidente de la Sociedad Municipal, Pedro Rodríguez». Una situación, añade, que perseguía «la intención de algunos de disolverla con el fin de privatizarla. Y se han equivocado ya que gracias al trabajo que hemos realizado a lo largo de este año, cuando asumí la Presidencia, con la seriedad y rigurosidad con la que hemos actuado, y aquí quiero destacar y agradecer la labor realizada por el nuevo secretario, el concejal Julián Melián, estoy en disposición de asegurar a mis vecinos y a los más de 50 trabajadores que la integran, que esta Sociedad no se va a privatizar y continuará siendo municipal».

"Nula colaboración"

El alcalde de Guía lamenta la nula colaboración del anterior presidente de la Sociedad Municipal, Pedro Rodríguez, para la puesta al día de esta entidad, revelando que «ha tenido que ser el Registro Mercantil quien informe de los defectos existentes en las escrituras, unos «defectos que se retrotraen hasta el año 2011, siendo alcalde Pedro Rodríguez».

Alfredo Gonçalves adelantó que entre las primeras decisiones adoptadas figura la reclamación íntegra de las facturas de pagos, «indebidamente autorizados por el anterior consejero delegado, Felipe Pérez».

El alcalde recordó «las irregularidades cometidas por el anterior consejero delegado, no haciendo frente a las facturas que sí tenían consignación presupuestaria y, por otro lado, comprometiendo a la empresa pública saltándose los procedimientos de contratación de personal y el presupuesto disponible". Como publicó este periódico. Entre los implicados se encuentra una sociedad dedicada a páginas web, una productora, una organizadora de eventos y un ganadero, algunas de las cuales cobraban hasta el mismo día de presentar sus facturas.

Nuevo consejo de administración

“Ordenar legalmente toda esta situación ha sido una labor muy ardua, que nos ha ocupado y preocupado durante el año que llevamos al frente del gobierno municipal y de esta Sociedad de la que ahora soy presidente” señaló Gonçalves Ferreira, para garantizar seguidamente que “a fecha de hoy podemos anunciar, por fin, que la Sociedad Municipal de Promoción y Desarrollo de Guía se encuentra estabilizada, con un Consejo de Administración nombrado, con consejero delegado, secretario y demás cargos legalmente designados, tanto en el Registro Mercantil como en Hacienda y en todas las administraciones competentes”.

