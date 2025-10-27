José Vélez vuelve a Vecindario entre aplausos después de más de 40 años

Horas antes de que subiera al escenario ya había gente haciendo cola para acceder al Recinto Ferial de Vecindario. Generaciones que han crecido con las canciones José Vélez quisieron disfrutar anoche de ellas, coreándolas en directo junto a su autor. Algunas de los que ocupaban las mil trescientas sillas que había en el recinto hablaban de que ya estuvo cantando una vez en Vecindario, «pero de eso hace más de 40 años», recordaba una mujer del público. La organización calculaba que en torno a 4.000 mil más siguieron el concierto de pie.

José Vélez, que comenzó con algo de retraso, no defraudó. Con ocho músicos sobre las tablas, el cantante desgranó su repertorio de temas que no han envejecido y que a muchos les devolvía recuerdos de otra época en ese Vecindario, con clases de radio Ecca a la luz de las velas, las noches de ronda en la radio y las duras zafras.

La voz de José Vélez siempre fue un bálsamo de esperanza para hombres y mujeres que presumían de tener un cantante canario entre la élite artística nacional y americana. Anoche volvió a demostrar por qué cuenta con ese reconocimiento.

El cantante de Telde regaló al público canciones como Él ha llegado a la ciudad, Sabor a Canarias, Un Canario Latinoamericano, Amor con amor se paga, Canarito, Bailemos un vals, No por favor y Vino Griego, además de las piezas reconocibles del repertorio popular Échame a mí la culpa, Procuro Olvidarte o A mi manera, entre otras.

Un sonoro aplauso despidió a José Vélez de este concierto enmarcado en las fiestas de San Rafael de Vecindario, que el cantante también se llevó en su corazón, además del honor de saberse querido por su gente.

Brian y un macho collalbo

La mañana del domingo del programa de las fiestas de Vecindario estuvo dedicado al mundo ganadero con la feria de ganado, que volvió a contar con el concurso de arrastre. Familias con sus hijos pequeños caminaban entre vacas, toros, cabras y ovejas. Además del impresionante tamaño de algunos de los toros que concursaban, la mirada de asombro de los más pequeños ante los animales también es un espectáculo.

Este año participaron 52 bovinos de la tierra de 12 ganaderos, y 16 bovinos extranjeros de cinco ganaderos, además de 27 caprinos y 15 ovinos. El ganado caprino y ovino llegó a Vecindario desde Agüimes, San Bartolomé y Valleseco. El joven ganadero Brian se presentó con cinco cabras y un macho collalbo. Participa en las ferias cuando puede «porque tengo mucho trabajo, y más yo que todavía ordeño a mano». Brian tiene a su cargo un rebaño de más de un centenar de cabras, y a pesar de lo mal que está sector primario está dispuesto a seguir «porque solo sé cuidar ganado y plantar tomateros, como aprendí de mi familia».

Entre el público, Santiago Cacho y su amigo Pedro, llegados de Tenerife. Cacho es el presidente de la Federación de Arrastre Canario, y vino a la feria a la prueba que se celebraba en esta feria.

«En el mundo rural el arrastre en muy conocido y tiene su arraigo en las islas y lo va a seguir teniendo», aseguró, además de destacar «la calidad y lo bien cuidados y atendidos que están. Es un ganado digno de exposición».

El presidente explicó que esta práctica se hace con la raza autóctona canaria, y añadió que «con el arrastre recordamos a la gente que en otro tiempo se usó para sacar los palos del monte, cargar piedras para hacer las paredes. No es un invento. Lo que nosotros hemos hecho es convertir el trabajo rural en un deporte para que estos animales puedan subsistir, porque es una raza en peligro de extinción, y lo que intentamos que le compense un poco al ganadero para que puedan mantener estos animales».

Viendo el ganado, David e Irina fueron con sus hijos Ian, Iván y Erik. «Los traemos para que vean animales de granja, que nos lo pidieron ellos». Para finalizar, los ejemplares ganadores desfilaron delante de San Rafael.