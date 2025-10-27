La ONCE reparte 260.000 euros en premios del Sueldazo en Agüimes

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha dejado un total de 260.000 euros en premios en el municipio de Agüimes, Gran Canaria, correspondientes a los sorteos celebrados los días 25 y 26 de octubre.

Uno de los boletos agraciados, vendido por Marcial Sarmiento, incluye un premio adicional de 2.000 euros al mes durante 10 años, lo que supone un total de 240.000 euros. El segundo boleto, que distribuyó Alejandro Medina, está dotado con un premio de 20.000 euros. Ambos vendedores ejercen su actividad en diferentes zonas del municipio.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros y 5.000 euros mensuales durante 20 años para un único cupón. Además, reparte cuatro premios adicionales de 2.000 euros al mes durante 10 años, así como 54 premios de 20.000 euros para las cinco cifras del número principal. También hay premios menores de 400, 200, 30, 4 y 2 euros.

Los cupones de la ONCE pueden adquirirse a través de su red de más de 20.500 vendedores y vendedoras en toda España, en la web y en puntos de venta colaboradores autorizados.