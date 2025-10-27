Pérez Moreno asume la obra de la biblioteca de Ingenio por 4,6 millones

El Ayuntamiento de Ingenio aprobó ayer, en el Pleno ordinario de octubre, la adjudicación de las obras de la nueva biblioteca municipal a la constructora Pérez Moreno, por 4,6 millones de euros, de los cuales 300.000 son de aportación municipal. El proyecto no solo busca dar respuesta a la creciente demanda ciudadana de contar con un espacio bibliotecario moderno, sino también recuperar la memoria arquitectónica y cultural del municipio. Su diseño se inspira en las antiguas naves de empaquetado de tomates del sureste de Gran Canaria, reinterpretadas para crear un edificio contemporáneo que combine identidad local, sostenibilidad y funcionalidad.

La biblioteca se levantará en la zona de La Cantonera y se caracterizará por su estructura diáfana, y flexible, concebida como una sucesión de tres naves con cubiertas inclinadas que evocan los históricos almacenes agrícolas. Con una superficie útil superior a los 2.200 metros cuadrados, distribuidos en semisótano, planta baja, planta alta y cubierta, el edificio contará con espacios destinados al estudio, la lectura y la convivencia. Incluirá salas para trabajo individual y en grupo, investigación, reuniones, talleres, presentaciones y proyecciones, además de zonas infantiles y juveniles.

El edificio contará con equipos fotovoltaicos, sistemas para mejorar la climatización y amplios lucernarios

Uno de los valores añadidos más destacados del proyecto es la integración del archivo histórico municipal en la planta baja. Este espacio permitirá conservar de forma óptima los fondos documentales y, al mismo tiempo, ofrecerá mayor visibilidad y acceso a la ciudadanía. El archivo reunirá documentos, fotografías, planos y materiales de valor patrimonial, y se convertirá en un recurso activo de divulgación y educación mediante exposiciones, talleres y actividades formativas. Para ello, contará con condiciones técnicas específicas que, además, garantizarán su adecuada conservación y protección.

La nueva biblioteca incorporará, además, instalaciones modernas y sostenibles, como sistemas de climatización eficiente, equipos fotovoltaicos y ventilación natural a través de amplios lucernarios. La cubierta del edificio se aprovechará también como espacio para actividades culturales y lectura al aire libre, reforzando así su vocación de convertirse en un centro de encuentro y aprendizaje abierto a toda la comunidad.

El diseño del proyecto se inspira en las naves de empaquetados de tomates que había en la zona antiguamente

Facturas pendientes

Durante la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento aprobó también el pago de facturas pendientes por un total de 3.145 euros, correspondientes a servicios de mantenimiento, instalaciones, suministros alimenticios y reparaciones, entre otros conceptos. Con esta medida, el Consistorio busca regularizar los compromisos económicos adquiridos con diferentes proveedores municipales y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos.