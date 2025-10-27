Recitales en la cubierta y una mejor accesibilidad: así será la reforma del edificio de 1946 que alberga la escuela de música de San Mateo

La escuela de música de la Vega de San Mateo será rehabilitada por completo y a partir de ahora permitirá acoger conciertos y audiciones en la cubierta, hasta ahora intransitable, y en el patio, y además contará con accesibilidad universal. El ayuntamiento del municipio de medianías ha sacado a licitación la rehabilitación de las instalaciones educativas con un presupuesto inicial de 1.986.853 euros. El plazo de ejecución previsto será de 14 meses. Según recoge el proyecto, el edificio, situado en la calle Doctor Jacinto Rodríguez Mejías, sufre un «notable estado de deterioro físico y funcional». El inmueble, que está protegido y fue construido en la década de 1940, carece de elementos de accesibilidad y tampoco está adaptado a las condiciones climáticas del municipio, donde impera la humedad durante buena parte del año.

La idea es darle una nueva vida, puesto que hoy da «una imagen urbana degradada que limita el uso seguro de los usuarios». Para ello, la intervención más destacada permitirá hacer accesible el inmueble, de tal manera que un ascensor conectará las tres plantas del edificio. El mismo será instalado en el patio a modo de cajón-elevador externo al inmueble. También se harán rampas para salvar pendientes.

El Consistorio baraja ampliar las instalaciones al incorporar el edificio contiguo, las antiguas casas de los maestros

La rehabilitación incluirá una mejora en el aislamiento térmico de las instalaciones, tanto frente al calor como al frío y la humedad, lo que permitirá ahorrar energía y una mejoría frente a las condiciones actuales. También se hará un acondicionamiento acústico del inmueble con el objetivo de asegurar la insonorización de las aulas, con especial atención para que los sonidos no se mezclen entre las mismas.

Aulas más pequeñas

La obra contempla una remodelación de las aulas, reduciendo su tamaño. El proyecto resalta que las actuales tienen dimensiones «excesivas para los fines educativos». Esto obligará a una redistribución del interior del inmueble;para ello habrá tabiquería móvil, dándoles versatilidad. Habrá un aula de piano, dos para instrumentos de viento y una para canto. La banda municipal de música también tendrá su propio espacio.

También se facilitará el acceso a la cubierta del edificio. En general, la idea será aprovechar mejor los espacios al aire libre del inmueble. De esta manera la azotea pasará a ser transitable para poder albergar actividades como audiciones o recitales. Actualmente se encuentra allí el Observatorio Centro Astronómico Roque Saucillo, que será retirado. Lo mismo se ha planteado para el patio, donde se renovará el pavimento y se hará un escenario.

Aunque este proyecto no lo incluye, en 2024 el Consistorio veguero resaltó su intención de ampliar las instalaciones con la incorporación del inmueble contiguo, conocido como Casa de los maestros. Ambos edificios siempre han estado íntimamente ligados, puesto que la escuela de música fue construida en 1946 durante la etapa del Mando Económico a comienzos del franquismo como Grupo Escolar del municipio de medianías, de ahí su valor histórico. El inmueble fue diseñado por el arquitecto Antonio Cardona.