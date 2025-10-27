Telde reconoce con la medalla al mérito al estratega político Juan Verde, a la exconcejala Josefa Milán y a los Scouts

La Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Telde acordó este lunes, tras reunirse en las Casas Consistoriales, la concesión de siete Medallas al Mérito de la Ciudad a destacados representantes de la ciudadanía y colectivos del municipio, entre ellos el estratega político internacional Juan Verde, la exconcejala Josefa Milán y los Scouts Telde, según informó el Consistorio en un comunicado.

Este proceso marca "un hito" en la historia reciente de la ciudad, al ser el primero desarrollado bajo el nuevo Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, que promueve una mayor participación ciudadana, transparencia y objetividad, destaca el Ayuntamiento. En total se presentaron 27 candidaturas, propuestas por asociaciones, colectivos y vecinos del municipio. Todas ellas fueron anónimas para su valoración, de manera que los miembros de la Comisión desconocían quién las había presentado, garantizando así la imparcialidad y equidad del proceso. La votación, además, se realizó de forma secreta.

Imagen de archivo de la bBanda Municipal de Música de Telde. / LP/DLP

Tras el recuento de votos, la Comisión acordó conceder las siguientes Medallas al Mérito de la Ciudad de Telde 2025:

Banda Municipal de Música de Telde , Medalla al Mérito Cultural, por su trayectoria centenaria, su labor formativa y su papel como embajadora de la cultura teldense dentro y fuera del municipio.

, Medalla al Mérito Cultural, por su trayectoria centenaria, su labor formativa y su papel como embajadora de la cultura teldense dentro y fuera del municipio. Ecca.edu , Medalla al Mérito Social, por su compromiso con la educación, la igualdad de oportunidades y la inclusión de personas adultas a través de la formación a distancia.

, Medalla al Mérito Social, por su compromiso con la educación, la igualdad de oportunidades y la inclusión de personas adultas a través de la formación a distancia. Teldeactualidad , Medalla al Mérito Social, por su labor informativa, su cercanía con la ciudadanía y su papel como canal de comunicación transparente entre el municipio y sus vecinos.

, Medalla al Mérito Social, por su labor informativa, su cercanía con la ciudadanía y su papel como canal de comunicación transparente entre el municipio y sus vecinos. Scouts Telde – Grupo Wañak , Medalla al Mérito Social, por su implicación en la educación en valores, el voluntariado y el desarrollo integral de la juventud teldense.

, Medalla al Mérito Social, por su implicación en la educación en valores, el voluntariado y el desarrollo integral de la juventud teldense. Josefa Milán Padrón , Medalla al Mérito Social, por su trayectoria vital y política marcada por la defensa de los derechos sociales, la igualdad de género y la justicia laboral.

, Medalla al Mérito Social, por su trayectoria vital y política marcada por la defensa de los derechos sociales, la igualdad de género y la justicia laboral. Juan Verde Suárez , Medalla al Mérito Social, por su brillante trayectoria internacional como asesor estratégico en sostenibilidad y economía verde, y por su contribución a la proyección de Telde y Canarias en el mundo.

, Medalla al Mérito Social, por su brillante trayectoria internacional como asesor estratégico en sostenibilidad y economía verde, y por su contribución a la proyección de Telde y Canarias en el mundo. Roberto Gabriel Hernández Santana, Medalla al Mérito Deportivo, por su compromiso con el deporte, su trabajo en la promoción de la actividad física y su ejemplo de dedicación.

El acuerdo de la Comisión será ahora sometido a votación en el Pleno Municipal, órgano competente para la aprobación definitiva de las distinciones. La ceremonia de entrega oficial de las Medallas al Mérito de la Ciudad de Telde 2025 se celebrará el viernes 7 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, en el marco del acto institucional de Honores y Distinciones del 674º Aniversario de la Ciudad.

La Comisión estuvo presidida por el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña Medina, y contó con la participación de representantes de todos los grupos políticos municipales —Ciuca, PSOE, Nueva Canarias, Partido Popular, Coalición Canaria, Más por Telde y Vox—, el Cronista Oficial de la Ciudad, Antonio María González Padrón, y cinco vocales ciudadanos de reconocido prestigio. Ellos fueron José Alejandro Díaz Hernández, historiador y director de la Casa-Museo León y Castillo; Julia Martel Martín, referente del movimiento vecinal y del deporte femenino; Heriberto Zerpa, médico y músico; María del Pino Monzón Padrón, poeta y activista cultural; e Ildefonso Rodríguez Dávila, maestro de lucha canaria y referente deportivo.

El alcalde, Juan Antonio Peña Medina, felicitó a las personas y entidades reconocidas y expresó su agradecimiento a todos los miembros de la Comisión "por su rigor, sensibilidad y compromiso con este nuevo modelo de participación ciudadana". Asimismo, quiso reconocer el valor de todas las propuestas presentadas, afirmando que "cada candidatura representa una historia de esfuerzo, servicio y amor por Telde. Este proceso demuestra que la ciudad cuenta con una ciudadanía viva, comprometida y generosa".