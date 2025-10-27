Medidas contra los atascos en la autovía GC-1: Tenerife se une a Gran Canaria para pedir ‘grúas exprés’ en los accidentes

El Cabildo de Tenerife se une a las reivindicaciones grancanarias para reclamar a la dirección general de Tráfico (DGT) en Madrid la implantación de las ‘grúas exprés’, que permitan retirar vehículos accidentados o averiados en la autopista del sur (GC-1), y evitar así en lo posible el colapso y agilizar la circulación en la carretera. Esta es una de las propuestas en marcha para poner remedio al problema circulatorio, junto a la apertura de nuevos carriles en los puntos más conflictivos y el cierre de enlaces.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, subrayó tras la quinta reunión de la mesa de trabajo de coordinación en la que está presente el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Telde para el análisis de los problemas de tráfico rodado en Gran Canaria celebrada el 17 de octubre que «en estos momentos el problema mayor y que está generando mayores costos sociales, económicos y una mayor alarma social son los accidentes y la ausencia de determinación y agilización para resolver las situaciones que se creen», en referencia a la tardanza para quitar de la vía coches accidentados.

Un protocolo ausente

Morales manifestó que en las primeras reuniones que tuvieron, la Jefatura Provincial de Tráfico «nos dijo que se estaba trabajando en un protocolo para el conjunto del Estado que permitiera actuar de manera más ágil cuando se produjera un accidente. No tenemos noticias de que eso se haya producido y no sabemos qué ha pasado con este asunto».

El presidente afirmó en el marco de las reuniones mensuales para mejora de la circulación en la GC-1 que la jefa provincial de Tráfico de la provincia de Las Palmas no asistió al encuentro de septiembre ni al de este mes de octubre. «Alegó que tenía la agenda comprometida».

La situación apenas ha variado con la petición a Tráfico tras las palabras de Morales, según confirmaba este lunes la consejería insular de Transportes.

Atascos repetitivos

De momento, el Cabildo de Tenerife se ha sumado a esta reivindicación para tratar de poner remedio a los graves problemas circulatorios que sufre su isla.

El Cabildo grancanario ha incrementado la presión sobre la DGT después de un episodio reciente que ejemplifica esta situación. Una colisión entre cuatro vehículos el lunes 13 de octubre a la altura Melenara (Telde), causó un atasco de casi tres horas. Las grúas convencionales tardaron más de tres horas en despejar la autopista grancanaria. Y cientos de vehículos quedaron atrapados a lo largo de casi 10 kilómetros del trazado. No es algo nuevo, y se repite con cierta periodicidad.

La consejera insular de Movilidad tinerfeña, Eulalia García, anuncia que ha iniciado las conversaciones con el Cabildo grancanario para ir de la mano a la capital de España a requerir esta solución, pues ambas administraciones comparten la misma necesidad, como es disponer de un servicio específico de retirada inmediata de vehículos en las autopistas, y el mismo problema de la imposibilidad de mantener un diálogo fluido con las delegaciones de la DGT en ambas provincias, informa El Día.

"Estamos dispuestos a ir juntos a Madrid para que nos puedan dar una solución tras tanto tiempo de gestiones sin resultados» Eulalia García — Consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife

Eulalia García precisa que esta demanda no parte solo de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria. «Ha sido la propia Guardia Civil de Tráfico la que nos ha expresado este problema de los arcenes y la necesidad de contar con unas grúas específicas para agilizar el proceso para despejar las autopistas», manifiesta.

Conversaciones a dos bandas

«Hemos tenido conversaciones con la consejería de Movilidad del Cabildo grancanario y estamos dispuestos a ir juntos a Madrid para que nos puedan dar una solución tras tanto tiempo de gestiones sin resultados», remarcó García.

La responsable de Movilidad del Cabildo tinerfeño reconoce que la jefatura provincial de la DGT «no contesta a los requerimientos» y eso que lleva «meses intentándolo». «Necesitamos la cobertura de Tráfico para poner en marcha este servicio de grúas tan necesario en la autopista del Norte y el Sur pues tiene las competencias en esta materia, pero no ha habido manera», asegura.

«Lo mismo le pasa a Gran Canaria, por lo que no nos queda otro remedio que ir a Madrid para que nos atiendan de una vez en la sede central de la Dirección General», sentenció la consejera tinerfeña.