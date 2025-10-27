Así es como se vestía una mujer canaria de ciudad a finales del siglo XVIII
La creadora Andrea Franco Herrer recrea la moda femenina del siglo XVIII en Gran Canaria con una pieza hecha a mano por su madre
Hay gestos que rescatan la historia y tejidos que cuentan lo que los libros olvidan. La creadora de contenidos Andrea Franco Herrer (@andreafrancoherre) ha emocionado a miles de seguidores al mostrar en redes cómo se vestía una mujer canaria de ciudad a finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Lo ha hecho con una frase que encierra todo el valor sentimental del proyecto: “No hay nada más bonito que llevar algo hecho por las manos de mi madre”.
Con una narración pausada y didáctica, Andrea viste cada capa con una explicación sobre su uso, su tejido y su significado en la sociedad canaria de la época.
Comienza por el calzón femenino de algodón, una prenda básica de ropa interior, seguida de los zapatos de cuero con hebilla plateada, herencia directa del refinamiento burgués europeo. Luego aparece la blusa de buche en seda, símbolo de elegancia y estatus, típica de las mujeres de ciudad.
Las capas que daban forma y elegancia
La reconstrucción continúa con el sagalejo, una enagua interior de lino que servía de base para dar forma al conjunto. Encima, el refajo de franela añade volumen y estructura. Pero es la falda exterior de seda salvaje, adornada con chorreras de encaje negro, la que se lleva el protagonismo. “Era común usar varias faldas o enaguas para dar más volumen y presencia a la vestimenta”, explica Andrea.
Sobre el torso, el corcelete de seda brocada envuelve el cuerpo como una joya textil. Y como remate, una mantilla de beatilla, sostenida por un sombrero tipo chistera, termina de coronar un conjunto que fusiona lo religioso, lo urbano y lo simbólico.
Una historia bordada entre generaciones
Más allá del vestuario, el vídeo emociona por su valor afectivo y su compromiso con la memoria. “Esto es una muestra viva de la historia y del vestir tradicional de Canarias”, concluye Andrea mientras se despide con el atuendo completo. Cada prenda, cada costura y cada combinación de tejidos refleja siglos de mestizaje cultural en el archipiélago.
La vestimenta tradicional canaria, lejos de ser uniforme, varía según la isla, el municipio y el contexto social, incluyendo diferencias en colores, cortes y complementos. En Gran Canaria, por ejemplo, existen modelos distintivos por localidad, con faldas, justillos, mantillas, monteras y capotes que delatan su origen. Tal como explican los expertos en etnografía, “la unión de culturas a lo largo de los siglos marcó una identidad diversa donde el vestido se convirtió en seña de pertenencia”.
- Un propietario recupera su vivienda en Vargas en un descuido de los ocupas
- Cornelio Suárez: «Hay 500 empleos y no vienen por la mala movilidad»
- Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
- Los vecinos se vuelcan con el dueño que logró recuperar su vivienda en la playa de Vargas
- Salto de Chira, más cerca: avanza la excavación del hueco para construir la central hidroeléctrica
- San Bartolomé de Tirajana inicia el rescate del Hotel Las Tirajanas pese al aval judicial a Lopesan
- Los vecinos de La Aldea saldrán otra vez a la calle si no se destina más dinero para la obra de la carretera
- La mujer de Agüimes denunciada por acoso vecinal, grabada durante uno de los incidentes: 'Hemos parado porque nos ha insultado