La Villa de Moya amplía el horario de sus cementerios y celebra el tradicional concierto a la luz de las velas

Con motivo del Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, el Ayuntamiento de la Villa de Moya ha dispuesto una ampliación de los horarios de apertura de sus cementerios para facilitar las visitas y mantener vivas las tradiciones que caracterizan estas fechas. Tanto el cementerio del casco como el de Fontanales permanecerán abiertos de forma ininterrumpida de 8:00 a 18:00 horas durante los próximos días.

El cementerio municipal del casco abrirá en este horario desde el miércoles 29 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, mientras que el de Fontanales lo hará desde el jueves 30 hasta el mismo domingo.

Horario Villa de Moya / LP/DLP

"Son unas fechas en la que la afluencia de visitantes aumenta en nuestros cementerios y para facilitarles el desplazamiento hemos ampliado los horarios tanto en el casco como en Fontanales. Además, mantenemos y reafirmamos nuestra apuesta por el tradicional concierto en el cementerio con la luz de las velas. Es un momento muy emotivo con el que buscamos honrar a los que ya no están con nosotros", destaca el alcalde Raúl Afonso.

Comunicado Cementerio de Fontanales / LP/DLP

Concierto ‘Ecos de un Hilo Infinito’

El viernes 31 de octubre, a las 19:30 horas, el cementerio del casco acogerá el ya tradicional concierto homenaje a los difuntos, con el espectáculo ‘Ecos de un Hilo Infinito’, a cargo de David Batista y Carmen Falcón. Un acto cargado de simbolismo y emoción, que se celebra a la luz de las velas en un ambiente de recogimiento y respeto.

Además, se celebrarán varias misas con motivo de esta festividad. En la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, habrá misa de precepto el viernes 31 de octubre a las 18:00 horas. El sábado 1 de noviembre se celebrarán misas a las 12:00 y a las 17:00 horas, esta última seguida de la visita al cementerio.

El domingo 2 de noviembre, la tradicional misa en el cementerio será a las 10:00 horas, y por la tarde, a las 18:30, tendrá lugar otra celebración en la iglesia. Por su parte, en la Iglesia de San Bartolomé de Fontanales se oficiará misa el sábado 1 de noviembre a las 10:00 horas, con posterior visita al cementerio, y el domingo 2 a las 12:00 horas.