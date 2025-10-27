Así fue como la Villa de Moya vivió una procesión que quedará en la historia

Hay días en los que la fe, la historia y la emoción se dan la mano para dejar una huella imborrable en la memoria de un pueblo. Este fin de semana la Villa de Moya vivió uno de esos momentos con la procesión conjunta de San Judas Tadeo y San Bartolomé de Fontanales, un hecho extraordinario que congregó a cientos de fieles y devotos venidos de todos los rincones del municipio y más allá.

En medio de un clima sereno y lleno de recogimiento, las imágenes sagradas recorrieron el casco histórico acompañadas por una multitud que no quiso perderse una cita única en el calendario religioso de la isla.

Una promesa cumplida tras el incendio de 2019

El motivo no fue casual. Según explicó el alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, esta procesión conjunta tiene su origen en una promesa. “Ha sido un día extraordinario e histórico para nuestro municipio.

En los incendios de 2019 hicimos una promesa que estamos cumpliendo ahora, en este Año Jubilar, con la extraordinaria peregrinación de San Bartolomé de Fontanales hasta el casco. La salida en procesión junto a nuestro compatrono, San Judas Tadeo, es nuestra forma de agradecer la protección que nos ofrecen ambos”, declaró el regidor visiblemente emocionado.

Procesión en la Villa de Moya / LP/DLP

La procesión arrancó tras la solemne función religiosa presidida por el Obispo Auxiliar de Canarias, don Cristóbal Déniz Hernández, en la parroquia matriz de Nuestra Señora de Candelaria. Desde allí, las dos imágenes avanzaron por las calles de Moya en un recorrido repleto de emoción, símbolos y devoción compartida.

A la comitiva se sumaron no solo autoridades locales y feligreses, sino también representantes del Gobierno de Canarias como Poli Suárez, consejero de Educación, y Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social. También estuvieron presentes alcaldes de distintos municipios grancanarios y el presidente de la Asociación de Vecinos de Fontanales, Ángel Rivero, reflejando el carácter insular y transversal del evento.

Procesión histórica de San Judas Tadeo y San Bartolomé de Fontanales. / LP/DLP

Música, emoción y un cierre inolvidable

La procesión culminó en la plaza Tomás Morales, donde el artista grancanario Pedro Manuel Afonso interpretó un emotivo canto dedicado a ambos santos, poniendo el broche de oro a una jornada ya considerada histórica por vecinos y autoridades.

Las celebraciones en honor a San Judas Tadeo, compatrono de la Villa de Moya, han contado este año con un amplio programa de actividades culturales, familiares y litúrgicas que han fortalecido el sentido comunitario de las fiestas. El concierto municipal en el cementerio, a la luz de las velas, previsto para el próximo viernes 31 de octubre, cerrará oficialmente los actos festivos de una edición especialmente significativa.