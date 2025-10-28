¿Por qué se llama así Arinaga? Esconde más de lo que parece

Quien vive en Arinaga sabe a qué se refiere cuando pronuncia su nombre. Puede hablar de la montaña, la playa, la zona industrial o el núcleo urbano. En cualquier caso, el nombre los engloba a todos.

La montaña fue primero, y desde ella el nombre se extendió al resto. En esta zona de Agüimes, junto a la desembocadura del Barranco de Balos, se abre una llanura dominada por la Montaña de Arinaga, el punto más alto del entorno. De ahí tomó nombre el lugar, que con el tiempo pasó a designar toda la costa y los núcleos que hoy forman Arinaga.

La presencia humana en este territorio es muy antigua. En la parte alta de la Montaña de Arinaga se conservan cuevas excavadas en la roca, vestigio de los primeros pobladores de la isla. En la costa, junto a la montaña, hay un conchero —una acumulación de conchas marinas— que demuestra cómo se aprovechaba el litoral. Es uno de los pocos yacimientos de este tipo en Gran Canaria, a diferencia de otras islas como El Hierro o La Gomera, donde son más comunes.

Montaña de Arinaga. / LP/DLP

Las primeras pistas

Dada la antigüedad de la ocupación del lugar, no es extraño pensar que el nombre tenga raíces prehispánicas. El filólogo Maximiano Trapero, en su Diccionario de Toponimia de Canarias, explora el origen y la evolución de los llamados guanchismos, nombres y palabras de raíz aborigen que han sobrevivido hasta hoy. En el caso de Arinaga, recoge las distintas teorías propuestas por otros investigadores y analiza cómo el término ha perdurado desde el siglo XVI con ligeras variaciones en su escritura.

El nombre de Arinaga aparece muy pronto en los registros históricos. En los repartimientos de tierras de la isla del siglo XVI ya se documenta con la forma actual. Más tarde, en mapas y crónicas de los siglos XVI y XVII, se escribió también como Areinaga, Areynaga o Ariñaga. Pese a esas variaciones gráficas, el sonido esencial del topónimo apenas ha cambiado a lo largo del tiempo.

Desde entonces, varios investigadores han intentado explicar su origen. Wölfel lo relaciona con otros topónimos guanches de la isla, como Inagua o Lainagua, y plantea que el elemento inicial ari- podría ser un prefijo bereber con sentido de lugar. Abraham Loutf desarrolla esta idea y propone que Arinaga proviene de la unión del prefijo ar- —que en bereber puede significar «hasta» o «límite»— y del elemento inaga, posiblemente emparentado con Anaga, en Tenerife.

Playa de Arinaga. / Juan Carlos Castro

Según esta interpretación, el nombre aludiría al «lugar de Inaga» o al «límite de Inaga». ¿Y qué es Inaga? Ahí está la cuestión. El elemento parece vinculado a Anaga, de origen también bereber, y podría aludir a un relieve destacado, lo que encajaría con la Montaña de Arinaga como punto de referencia del territorio.

La coincidencia vasca

También se ha mencionado, aunque solo como curiosidad, la semejanza con el topónimo vasco Aginaga (castellanizado como Aguinaga). En euskera, el sufijo –aga significa «lugar de», y el nombre se entiende como «lugar abundante en tejos». Sin embargo, esta coincidencia parece limitarse al sonido, sin relación de origen entre ambos topónimos. Todo apunta a que Arinaga procede del ámbito guanche o bereber.

Lo que parece claro es que Arinaga es un nombre de significado amplio y algo incierto. Su historia puede seguirse sin dificultad, aunque sobre su sentido original poco puede afirmarse más allá de la teoría que lo entiende como «lugar de…». Una idea que encaja con la montaña que le dio nombre, pero que hoy queda en segundo plano ante el puerto, el polígono y la expansión urbana junto a la costa que definen al Arinaga actual.