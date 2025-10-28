Cielos parcialmente nubosos, viento en aumento y temperaturas estables este martes en Canarias

La jornada de este martes estará marcada por cielos con intervalos nubosos, temperaturas sin grandes cambios y un incremento progresivo del viento, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La previsión contempla posibles lluvias débiles, principalmente en el oeste de La Palma, mientras que en el este de las islas de mayor relieve las precipitaciones serán menos probables y de carácter más puntual durante la tarde.

El viento comenzará siendo flojo del oeste o suroeste, aunque irá ganando intensidad con el paso de las horas. En las cumbres centrales de Tenerife se esperan rachas muy fuertes que podrían superar los 90 kilómetros por hora. En el resto de zonas altas, especialmente en La Palma, también se prevén rachas puntualmente intensas.

Condiciones marítimas

En cuanto al estado del mar, el viento soplará del oeste o suroeste con fuerza 3 a 5 en las aguas costeras de las islas occidentales, salvo en El Hierro, donde se espera inicialmente viento del oeste o noroeste de fuerza 2 o 3 que arreciará a fuerza 4. En las islas orientales, el viento será variable de fuerza 1 a 3. Se prevé mar rizada o marejadilla en el este del archipiélago, y marejadilla o marejada en el oeste. En todo el entorno marítimo canario habrá mar de fondo del norte con olas de entre uno y dos metros.

Predominio de nubes altas con intervalos de nubosidad baja al inicio y final del día. Viento flojo variable que tenderá a suroeste, arreciando por la tarde.

Temperaturas previstas: mínima de 19 grados y máxima de 29 grados.

Cielos con nubosidad alta e intervalos de nubes bajas, especialmente en la vertiente oeste. Viento flojo con predominio de las brisas, que tenderá a suroeste y aumentará por la tarde.

Temperaturas previstas: mínima de 21 grados y máxima de 27 grados.

Intervalos nubosos con predominio de nubes altas por la mañana. A partir del mediodía se esperan nubes de evolución en el norte y este, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Viento flojo variable con predominio de brisas, intensificándose a moderado del oeste en horas vespertinas. En cumbres, viento moderado a fuerte con posibilidad de rachas puntualmente muy fuertes.

Temperaturas previstas: mínima de 21 grados y máxima de 26 grados.

Tenerife

Intervalos de nubes bajas y altas, con predominio de cielos nubosos por la tarde en el este y sur, donde no se descartan lluvias débiles. Temperaturas sin cambios significativos en zonas bajas y descenso moderado en zonas altas. Viento flojo de componente oeste que irá aumentando a moderado con intervalos fuertes en el sur. En las cumbres centrales, viento fuerte del oeste con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Temperaturas previstas: mínima de 22 grados y máxima de 28 grados.

Cielos parcialmente nubosos con predominio de nubosidad alta. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en la vertiente este durante la tarde. Viento inicialmente flojo de componente oeste, aumentando a moderado con algunos intervalos fuertes en los extremos norte y sur. En zonas altas podrían darse rachas puntualmente muy fuertes.

Temperaturas previstas: mínima de 23 grados y máxima de 27 grados.

La Palma

Cielos con nubes altas y bajas. Predominio de nubosidad en la vertiente oeste, donde hay probabilidad de lluvias ocasionales. No se descartan también en el este por la tarde. Viento moderado del oeste, intensificándose con intervalos fuertes en el noreste y suroeste. En zonas altas, viento moderado a fuerte, con probabilidad de rachas muy fuertes.

Temperaturas previstas: mínima de 20 grados y máxima de 26 grados.

El Hierro

Intervalos de nubosidad alta con baja probabilidad de lluvias débiles en la vertiente este durante la tarde. Viento moderado de componente oeste, intensificándose con algún intervalo fuerte en el extremo sur. En zonas altas no se descartan rachas muy fuertes.