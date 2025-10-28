Desvíos nocturnos en la GC-20 por las obras de soterramiento en Arucas

Las obras de soterramiento que se ejecutan en la GC-20, a la altura del municipio de Arucas, obligarán a establecer desvíos de tráfico durante las noches del domingo 2 y el lunes 3 de noviembre, según ha informado la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, dirigida por Rosana Melián.

Los trabajos afectarán al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 3+400 y 4+870, y requerirán el cierre completo de la entrada y salida de la carretera de Visvique (GC-43) entre las 22.00 y las 6.00 horas del día siguiente. Esta intervención permitirá ajustar las cotas de la vía de acceso a Visvique-Teror con el trazado de la nueva carretera en ejecución.

Durante el horario de las obras, los conductores deberán utilizar rutas alternativas. Desde la GC-3 se podrá acceder a Santidad-Cardones a través de las carreteras GC-300 y GC-303, para incorporarse de nuevo a la GC-43. Quienes circulen desde Firgas podrán hacerlo por la GC-30, enlazando con la GC-240 y, posteriormente, con la GC-43.

La Dirección General de Infraestructura Viaria recomienda extremar la precaución durante estos desvíos y seguir las indicaciones de la señalización instalada para garantizar la seguridad en la zona.