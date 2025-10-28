Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria

Dicen que la carretera es un lugar de paso, pero hay trayectos que muchos repiten a diario, casi de memoria. Uno de ellos es el que conecta Las Palmas de Gran Canaria con Santa Brígida, por la GC-15. Y es justo ahí, en una de sus curvas más conocidas, donde ha aparecido un nuevo centinela metálico que pronto comenzará a vigilar cada paso y no perdonará ni un despiste.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado un nuevo radar fijo justo después del cruce de La Atalaya, en dirección a Santa Brígida, uno de los tramos más utilizados para subir desde Las Palmas de Gran Canaria hacia el centro de la isla.

Ya multa desde hoy: ubicación exacta

El dispositivo ha sido instalado en un punto estratégico de la GC-15 (carretera del centro), una vía sinuosa en varios tramos donde los excesos de velocidad son frecuentes. El radar vigilará ambos sentidos y ya se encuentra operativo desde hoy, por lo que comenzará a multar a quienes sobrepasen los límites establecidos.

Aunque la estructura fue colocada recientemente, la activación ha sido inmediata y sin previo aviso oficial en los medios, lo que ha sorprendido a más de un conductor habitual.

Ubicación del nuevo radar / LP/DLP

Objetivo: reducir accidentes

Este nuevo control forma parte del plan de la DGT para reforzar la seguridad en carreteras secundarias y de acceso a núcleos urbanos, especialmente en islas como Gran Canaria. La medida busca frenar los accidentes provocados por exceso de velocidad y concienciar sobre la necesidad de respetar los límites, incluso en trayectos cotidianos, puesto que refuerza la vigilancia en una vía que atraviesa barrios, zonas escolares y tramos con circulación mixta.

Desde las autoridades insulares se ha insistido en la necesidad de extremar la precaución en este tipo de recorridos y adaptar la conducción al entorno urbano y rural. El nuevo radar busca precisamente disuadir de la velocidad y garantizar que cada trayecto se haga con seguridad.