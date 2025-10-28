Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria

Se activa un radar fijo en una vía muy transitada que conecta con el centro de la isla dirección Santa Brígida

Nuevo radar en Gran Canaria

Nuevo radar en Gran Canaria / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Dicen que la carretera es un lugar de paso, pero hay trayectos que muchos repiten a diario, casi de memoria. Uno de ellos es el que conecta Las Palmas de Gran Canaria con Santa Brígida, por la GC-15. Y es justo ahí, en una de sus curvas más conocidas, donde ha aparecido un nuevo centinela metálico que pronto comenzará a vigilar cada paso y no perdonará ni un despiste.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado un nuevo radar fijo justo después del cruce de La Atalaya, en dirección a Santa Brígida, uno de los tramos más utilizados para subir desde Las Palmas de Gran Canaria hacia el centro de la isla.

Ya multa desde hoy: ubicación exacta

El dispositivo ha sido instalado en un punto estratégico de la GC-15 (carretera del centro), una vía sinuosa en varios tramos donde los excesos de velocidad son frecuentes. El radar vigilará ambos sentidos y ya se encuentra operativo desde hoy, por lo que comenzará a multar a quienes sobrepasen los límites establecidos.

Aunque la estructura fue colocada recientemente, la activación ha sido inmediata y sin previo aviso oficial en los medios, lo que ha sorprendido a más de un conductor habitual.

Ubicación del nuevo radar

Ubicación del nuevo radar / LP/DLP

Objetivo: reducir accidentes

Este nuevo control forma parte del plan de la DGT para reforzar la seguridad en carreteras secundarias y de acceso a núcleos urbanos, especialmente en islas como Gran Canaria. La medida busca frenar los accidentes provocados por exceso de velocidad y concienciar sobre la necesidad de respetar los límites, incluso en trayectos cotidianos, puesto que refuerza la vigilancia en una vía que atraviesa barrios, zonas escolares y tramos con circulación mixta.

Noticias relacionadas y más

Desde las autoridades insulares se ha insistido en la necesidad de extremar la precaución en este tipo de recorridos y adaptar la conducción al entorno urbano y rural. El nuevo radar busca precisamente disuadir de la velocidad y garantizar que cada trayecto se haga con seguridad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un propietario recupera su vivienda en Vargas en un descuido de los ocupas
  2. José Vélez vuelve a Vecindario entre aplausos después de más de 40 años
  3. Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
  4. Los vecinos se vuelcan con el dueño que logró recuperar su vivienda en la playa de Vargas
  5. Salto de Chira, más cerca: avanza la excavación del hueco para construir la central hidroeléctrica
  6. San Bartolomé de Tirajana inicia el rescate del Hotel Las Tirajanas pese al aval judicial a Lopesan
  7. Los vecinos de La Aldea saldrán otra vez a la calle si no se destina más dinero para la obra de la carretera
  8. La mujer de Agüimes denunciada por acoso vecinal, grabada durante uno de los incidentes: 'Hemos parado porque nos ha insultado

Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria

Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria

Telde abre el plazo para recuperar los tradicionales puestos de castañas y dulces en Navidad

Telde abre el plazo para recuperar los tradicionales puestos de castañas y dulces en Navidad

Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy martes en tu municipio

Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy martes en tu municipio

Cielos parcialmente nubosos, viento en aumento y temperaturas estables este martes en Canarias

Cielos parcialmente nubosos, viento en aumento y temperaturas estables este martes en Canarias

Pérez Moreno asume la obra de la biblioteca de Ingenio por 4,6 millones

Pérez Moreno asume la obra de la biblioteca de Ingenio por 4,6 millones

Medidas contra los atascos en la autovía GC-1: Tenerife se une a Gran Canaria para pedir ‘grúas exprés’ en los accidentes

Medidas contra los atascos en la autovía GC-1: Tenerife se une a Gran Canaria para pedir ‘grúas exprés’ en los accidentes

El exalcalde Fernando Bañolas seguía como rector en Deportes 15 años años después de dejar la política en Guía

El exalcalde Fernando Bañolas seguía como rector en Deportes 15 años años después de dejar la política en Guía

Juan Ramírez, el último cestero de juncos de Gran Canaria: "El barranco está seco, casi no hay juncos para hacer cestería"

Juan Ramírez, el último cestero de juncos de Gran Canaria: "El barranco está seco, casi no hay juncos para hacer cestería"
Tracking Pixel Contents