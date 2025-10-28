Los padres y las madres respiran tranquilos en Agüimes tras el ingreso en prisión de la mujer conflictiva

"Ya era hora de que pudiéramos venir a buscar a los niños al colegio y poder pasar por las calles sin ningún temor porque ella nos esté grabando o insultándonos", asegura uno de los padres denunciantes de la mujer conflictiva de Agüimes que ayer ingresó en prisión y que fue sentenciada por la vía penal a dos años de cárcel el miércoles pasado por un delito contra la intimidad. Fuentes oficiales confirman que está ingresada en la prisión de Centro Penitenciario Las Palmas II , de Juan Grande.

Los padres y madres del CEIP Roque Aguayro destacan que están aliviados al saber que ya está detenida, y subrayan que "no hacía falta llegar hasta aquí, pero al final la justicia actuó como debía actuar". Uno de los progenitores que acude a diario a dejar s sus hijos explica que lleva desde el curso pasado soportando amenazas e insultos, y sus vecinos soportando esta situación con la mujer desde hace más de 10 años.

También se alegran de que los dos hijos menores, un chico de 16 y una chica de 11, regresen con su padre, tras intervenir ayer Fiscalía de Menores. "Es lo mejor para esos niños, que se críen con su padre y a la madre que le hagan un análisis psicológico y que le den un tratamiento, y también un escarmiento, porque a nosotros lo que nos interesa es que los niños puedan venir al colegio sin problema y nosotros podamos recogerlos tranquilos", explica Yeray, quien explica que el padre de los menores "estuvo dos años sin poder ver a su hijo y a su hija, y tanto servicios sociales como el juzgado le dieron la espalda, y además de que nos han dicho que los abuelos nunca han visto a sus nietos porque la madre se lo negó siempre". Yeray se reafirma tras recoger hoy a sus hijos al colegio que "todo tranquilo, esto es otra historia".

Colaboración del Ayuntamiento

Por su parte, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández confirma que la mujer está en prisión desde ayer, y que el Ayuntamiento "está colaborando con el representante de la familia, que en este caso es su padre".

Hernádez maneja el dato de que la mujer condenada le comentó ayer a su hijo que tenía que ir al juzgado "pero no le dijo exactamente para qué". El centro educativo hizo una llamada después del horario porque ella no fue a buscar a la niña, y el colegio se puso en contacto con el Ayuntamiento, la Policía Local y la Guardia Civil, "y en última instancia, antes de que cerrara el centro, a las 18.00 horas, Fiscalía de Menores actúa y toma la decisión de que los niños se queden con su padre porque ya ella estaba en prisión", asegura el alcalde.

La mujer aún tiene causas pendientes, entre ellas un juicio a principios de noviembre por ente a principios por desacato y desobediencia a la autoridad.