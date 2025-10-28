Telde abre el plazo para recuperar los tradicionales puestos de castañas y dulces en Navidad

El Ayuntamiento de Telde ha abierto el plazo para solicitar la instalación de puestos callejeros de castañas, golosinas y productos típicos navideños. La convocatoria, impulsada por la Concejalía de Festejos y Ferias que dirige Miguel Rodríguez, pretende recuperar una de las tradiciones más entrañables del invierno en el municipio, al tiempo que ofrece una oportunidad de ingresos a emprendedores y familias locales.

El alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, anunció la medida a través de sus redes sociales, animando a la ciudadanía a implicarse. “Con esta iniciativa queremos recuperar una tradición más de Telde. Hace años, cada Navidad las calles del centro se llenaban de puestos de castañas, turrones y otros productos dulces. El olor a castañas asadas, a turrones o a algodón de azúcar envolvía al municipio en un ambiente mágico y único que ahora queremos revivir”, expresó.

Por su parte, el concejal Miguel Rodríguez subrayó que se trata de una apuesta firme por reforzar el comercio local y mantener vivas las costumbres que forman parte del patrimonio popular del municipio. “Estos puestos suponen una oportunidad para emprendedores, artesanos y familias, como fuente de ingresos y como forma de mantener vivas las costumbres que nos unen como pueblo”, señaló.

Piñas asadas en la plaza de Santa Ana una Noche de Finaos / Promoción las palmas de gran canaria

Tradición, sabor y oportunidades

Los puestos podrán ofrecer una amplia variedad de productos típicos del invierno, como castañas asadas, buñuelos, turrones artesanos, frutos secos, golosinas, algodón de azúcar, piñas asadas, crepes, gofres, chocolate caliente y otros dulces tradicionales. Todo ello bajo el cumplimiento de las normas de seguridad, salubridad e higiene establecidas.

La iniciativa forma parte de la estrategia municipal de promoción de la cultura popular y dinamización del comercio durante las fiestas navideñas, con el objetivo de recuperar la atmósfera de antaño en calles y plazas del municipio. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 7 de noviembre a través del Registro Municipal, tanto de forma presencial como telemática, acompañando la documentación requerida.

Para más información, el consistorio ha habilitado el contacto a través del correo info@telde.es o directamente con la Alcaldía. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Telde pone en valor la identidad local, al tiempo que genera actividad económica y refuerza el sentido de comunidad en una de las épocas más especiales del año.