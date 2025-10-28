Turismo se abre a que los propietarios con apartamentos en complejos turísticos puedan comercializarlos de forma individual

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias se ha mostrado dispuesta a permitir que los propietarios de apartamentos ubicados en complejos turísticos que cuentan con una unidad de explotación puedan comercializarlos de forma particular, una medida que hasta ahora el Ejecutivo regional rechazaba porque, hasta la fecha, la Ley de Turismo y la de propiedad horizontal establecen que la explotación debe ser única y centralizada por el operador turístico contratado.

Así lo confirmó este martes la consejera de Turismo, Jéssica León, durante una reunión mantenida con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, en la sede del Parlamento de Canarias. En el encuentro, el edil aprovechó también para trasladar una propuesta del Consistorio para solicitar a la Consejería que suspenda o modifique el artículo 3 del Decreto Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo en Canarias, con el objetivo de evitar sanciones a las personas que viven en apartamentos ubicados en zonas turísticas, que en su localidad suman más de 16.000 vecinos.

La posibilidad de que los propietarios de apartamentos ubicados dentro de complejos turísticos con un operador puedan comercializarlos de forma individual estará condicionada a que se mantenga una administración conjunta, que exista un representante único y que se conserve la unidad de explotación para cubrir los gastos comunes del complejo. Esta propuesta forma parte del proceso de revisión de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que actualmente se encuentra en fase de consulta previa. La intención es adaptar la normativa a la realidad del mercado turístico en Gran Canaria, con la posibilidad de ofrecer más flexibilidad a los propietarios sin comprometer la gestión ordenada de los complejos turísticos.

Modificación el artículo

Mirichal aprovechó la ocasión para plantear al Ejecutivo regional que se reconsiderara el artículo 3 del Decreto Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo en Canarias, con el propósito de evitar sanciones a los vecinos que viven en apartamentos dentro de zonas turísticas. Hasta ahora, los propietarios de apartamentos ubicados en estas zonas, ya sea como primera o segunda residencia, estaban obligados a presentar un estudio técnico del área para evitar sanciones. En dicho informe se analiza la estructura de la propiedad, así como la calidad de la edificación residencial y turística.

El coste de estos estudios puede alcanzar los 5.000 euros. Ante esta situación, Alejandro Marichal propuso que sea el Ayuntamiento quien asuma la elaboración y presentación de los informes, dado que ya dispone de la documentación y la regulación de todos los complejos turísticos del municipio. Con esta medida, se busca aliviar a los propietarios de una carga económica y administrativa.

Habrá ampliación.