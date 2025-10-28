La ULPGC desvela el gasto real por estudiante: de Veterinaria a Enfermería

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha aprobado por primera vez el Informe de Contabilidad Analítica correspondiente al ejercicio 2023, en cumplimiento de la nueva Ley de Consejos Sociales de Canarias. Este mecanismo, que ya se venía aplicando en los dos años anteriores, permite conocer con precisión el coste real de las actividades académicas y de investigación desarrolladas por la universidad, reforzando así la transparencia y la planificación responsable.

El análisis, dirigido por el profesor José Andrés Dorta Velázquez, sitúa el coste total de las actividades universitarias en 157 millones de euros, un incremento del 4,9 % respecto al año anterior. Del total, el 55,6 % se destinó a docencia, el 33,9 % a investigación y transferencia de conocimiento, y el 8,1 % a proyección social, cultura y movilidad.

Costes por estudiante y titulaciones

El coste medio por alumno matriculado en 2023 fue de 7.278 euros, una cifra ligeramente inferior a la media nacional, lo que pone en valor la eficiencia del sistema universitario canario. No obstante, el informe revela importantes diferencias entre titulaciones y ramas del conocimiento:

Veterinaria se sitúa como la carrera con mayor coste por estudiante , alcanzando los 13.869 euros, debido a su alto componente práctico, tecnológico y experimental.

se sitúa como la carrera con , alcanzando los debido a su alto componente práctico, tecnológico y experimental. Enfermería en Fuerteventura registra el coste más bajo del sistema , con 3.354 euros por alumno.

en Fuerteventura registra el , con 3.354 euros por alumno. Las Ciencias e Ingenierías superan los 11.000 euros por estudiante .

superan los . En las Ciencias Sociales y Jurídicas el coste ronda los 7.000 euros, y en Artes y Humanidades, los 6.400 euros.

Este ejercicio consolida un sistema de evaluación de costes maduro y eficaz, que permite identificar oportunidades de mejora, áreas estratégicas de inversión y un uso racional de los recursos públicos.

Facultad de veterinaria de la ULPGC / ULPGC

Directrices y baremos para el presupuesto 2026

Durante la misma sesión, el Consejo Social también aprobó las directrices y baremos para la elaboración del Presupuesto de 2026, en línea con el V Plan Estratégico Institucional de la ULPGC. El documento establece los criterios de distribución de fondos entre centros, departamentos e institutos, combinando asignaciones estructurales con otras vinculadas a resultados en docencia, investigación, transferencia e innovación.

Para el próximo ejercicio, se contempla una dotación global de 2,37 millones de euros, que incluye una posible partida para la creación de un nuevo instituto universitario de investigación en Economía y Empresa. Las directrices también refuerzan la implantación de mecanismos de control interno, la racionalización del gasto y el uso de la contabilidad analítica como herramienta estratégica de decisión.

El Pleno del Consejo Social acordó además aprobar de forma condicionada la concesión de complementos retributivos al profesorado evaluado positivamente por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria (ACCUEE) en la convocatoria de 2025. La aprobación definitiva se realizará una vez el Consejo de Gobierno formalice su propuesta.