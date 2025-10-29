Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet prevé cielos variables y posibilidad de lluvias débiles este miércoles en Canarias

Las islas despiertan entre capas de nubes, vientos que giran y posibles precipitaciones pasajeras

Aemet anuncia cielos cambiantes y lluvias débiles este miércoles en Canarias

Aemet anuncia cielos cambiantes y lluvias débiles este miércoles en Canarias / Juan Ramírez

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles una jornada marcada por intervalos de nubes altas y bajas en todo el Archipiélago. No se descartan precipitaciones débiles en las islas montañosas, especialmente en sus vertientes norte y oeste. Las temperaturas se mantendrán sin cambios en zonas costeras, aunque podrían descender ligeramente en el interior.

El viento soplará entre flojo y moderado de componente oeste, girando a norte durante la tarde. En las cumbres centrales de Tenerife se esperan rachas muy fuertes durante la madrugada, que tenderán a remitir a lo largo del día.

En cuanto al estado del mar, se prevé viento del oeste o noroeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada, y mar variable de fuerza 1 a 3 con rizada o marejadilla. Se mantendrá el mar de fondo del norte o noroeste, con olas entre 1 y 2 metros.

Lanzarote

Cielos con intervalos de nubes altas y bajas. No se descartan lluvias débiles y aisladas. Las temperaturas mínimas tenderán a subir ligeramente, mientras que las máximas podrían descender. Viento flojo a moderado del oeste, girando a noroeste al final del día.

  • Temperaturas: 21 °C mínimas y 27 °C máximas.

Fuerteventura

Situación similar a Lanzarote, con cielos parcialmente cubiertos y escasa probabilidad de lluvias aisladas. Ligero ascenso de las mínimas y descenso de las máximas. Viento de componente oeste girando a noroeste.

  • Temperaturas: 21 °C mínimas y 27 °C máximas.

Gran Canaria

Alternancia de nubes altas y bajas. Posibilidad de lluvias débiles por la tarde en el oeste y zonas interiores del este y sur. Las temperaturas se mantienen estables en la costa, pero descienden levemente en el interior. Viento variable, rolando a noroeste al final del día. En cumbres, viento del noroeste flojo a moderado.

  • Temperaturas: 22 °C mínimas y 26 °C máximas.

Tenerife

Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles en el norte y zonas interiores del este y sur durante la tarde. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado. Viento moderado del oeste, girando a noroeste por la tarde, con intervalos fuertes en el oeste. En cumbres centrales, se esperan rachas muy fuertes de madrugada que irán remitiendo.

  • Temperaturas: 21 °C mínimas y 27 °C máximas.

La Gomera

Nubosidad variable con predominio de cielos cubiertos en el norte y oeste. Posibilidad de lluvias débiles. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del oeste, que girará a norte por la tarde con intensidad moderada.

Temperaturas: 23 °C mínimas y 26 °C máximas.

La Palma

Cielos nubosos en la vertiente oeste, con lluvias débiles que también podrían extenderse a la zona este por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables. Viento del oeste moderado, girando a norte. En cumbres, viento del noroeste con posibles intervalos fuertes.

  • Temperaturas: 20 °C mínimas y 25 °C máximas.

El Hierro

Intervalos de nubosidad con predominio de cielos cubiertos en el norte. No se descartan lluvias débiles. Las temperaturas permanecerán sin cambios. Viento del noroeste de intensidad moderada.

Noticias relacionadas y más

  • Temperaturas: 17 °C mínimas y 21 °C máximas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents