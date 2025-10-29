Los cementerios amplían horarios por el Día de Todos los Santos

Con el fin de facilitar las visitas y los actos de recuerdo a las personas fallecidas con motivo del Día de Todos los Santos, los cementerios permanecerán abiertos en las siguientes fechas y horarios:

Los lunes, jueves y domingo, el horario se repite, de 08:00 de la mañana hasta las 13:00 del mediodía. No obstante, los miércoles abre una hora más tarde, de 09:00 hasta las 13:00. Los sábados, abre de 08:00 a 17:00

Desde el jueves 30 de octubre, el cementerio permanecerá abierto desde las 9:00 hasta las 18:00 horas de la tarde. El domingo 2 de noviembre las visitas serán de 9:00 hasta las 15:00 horas de la tarde.

Los cementerios de La Atalaya y de Montaña Alta abrirán, a partir de este miércoles y hasta el domingo 2 de noviembre, desde las 8:00 hasta las 18:00 horas.

El horario del cementerio de San Isidro se ha visto ampliado de 8.00 a 18.30 horas desde el lunes 27 de octubre al sábado 1 de noviembre. La parroquia de Santiago oficiará la Misa en recuerdo de los Difuntos en el propio camposanto municipal el sábado 1 de noviembre a las 12.00 horas. Mientras, en el cementerio parroquial de Juncalillo será en la capilla también el 1 de noviembre a las 9.30 horas y en Caideros se celebrará en la iglesia de San José el domingo 2 a las 17.00 horas. Además, se va a habilitar un aparcamiento detrás del campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Venancio Monzón de San Isidro.

Desde el jueves 30 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre se abrirán las puertas de 8:30 a 17:00 de la tarde. Mientras que el domingo 2 de noviembre el horario se reduce de 8:30 a 12:00.

La villa amplía sus horarios tanto para el cementerio de San Mateo como para el cementerio Nuestra Señora de Fátima, para asegurar que todas las personas puedan rendir homenaje a sus seres queridos de manera ordenada y respetuosa. Así, a partir del día 30 de octubre y hasta el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, el horario será de 08:00 a 20:00. Por otro lado, el día 2 de noviembre se abrirá a la misma hora, a las 08:00, pero cerrará sus puertas a las 18:00 de la tarde. El día 3 de noviembre se abrirá desde las 08:00 hasta las 14:00.

Los cementerios municipales de El Pedrazo, El Lomo de Maspalomas y Fataga permanecerán abiertos desde el lunes 27 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, en horario de 08:00 a 18:00 horas. Por su parte, en el cementerio de eclesiástico de Tunte, la ampliación se llevará a cabo desde el martes 28 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre, también de 09:00 a 18:00, mientras que el domingo 2 de noviembre el horario de apertura se reducirá hasta las 14:00 horas.

Asimismo, se han establecido horarios especiales para las misas que se celebrarán en el Día de Todos los Santos. En el cementerio del Lomo Maspalomas, será a las 12:00 del mediodía, en el Cementerio de Tunte tendrá lugar media hora más tarde, a las 12:30. Mientras que en el cementerio de Fataga y El Pedrazo, será a las 17:00.

Como parte de los preparativos, el personal del servicio de Parques y Jardines está llevando a cabo labores de limpieza en los accesos y alrededores de los cementerios.

La Villa de Moya también ampliará los horarios de apertura de sus campos santos. El cementerio del casco abrirá desde este miércoles, 29 de octubre, hasta el domingo, 2 de noviembre, de forma ininterrumpida desde las 8.00 hasta las 18.00 horas. En el mismo horario abrirá el cementerio de Fontanales desde el jueves, 30 de octubre, hasta el domingo, día 2 de noviembre.

A los horarios especiales que se pondrán con motivo del Día de Todos Los Santos y Difuntos el cementerio municipal de la Villa de Moya será protagonista el viernes, 31 de octubre, con el tradicional concierto a la luz de las velas con el dúo ‘Ecos de un Hilo Infinito’ de David Batista y Carmen Falcón, a partir de las 19.30 hora.

El municipio también celebrará misas especiales. La Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria celebrará una misa de precepto el viernes, 31 de octubre, a las 18.00 horas y el sábado, 1 de noviembre, la misa será a las 12.00 y a las 17.00 horas, tras esta última misa se visitará el cementerio. El domingo, 2 de noviembre, se celebrará la tradicional misa en el cementerio a las 10.00 horas, mientras que por la tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar la misa en la Iglesia.

Por su parte, la Iglesia de San Bartolomé albergará las misas el sábado, 1 de noviembre, a las 10.00 horas con visita al cementerio y el domingo, 2 de noviembre, a las 12.00 horas.

Los dos camposantos municipales, el de San Gregorio Taumaturgo y el de San Juan mantendrán sus puertas abiertas con un horario ampliado y flexible, con el fin de facilitar el acceso de las familias y evitar aglomeraciones durante los días de mayor afluencia. Así los horarios serán de desde el 21 al 30 de octubre de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:30 horas. El viernes 31 de octubre, los cementerios abrirán sus puertas más temprano, desde las 8:00 hasta las 19:00 horas, de forma ininterrumpida. Por otro lado, el sábado 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, el horario será de 7:00 a 19:00 horas. Finalmente, el domingo 2 de noviembre, los visitantes podrán acudir de 8:00 a 19:00 horas, también sin cierre a mediodía.

El cementerio municipal de Artejévez, el cementerio parroquial y el cementerio de Tasarte abrirán todos los días sin interrupciones desde las 08:00 hasta las 20:00 de la tarde.

El horario es de 08:00 de la mañana hasta las 20:00 de la tarde. El domingo 2 de noviembre se celebrará una misa a las 11:00 en la iglesia de San Matías.

Los cementerios del municipio mantienen su horario habitual comprendido desde las 08:00 de la mañana hasta las 20:00 de la tarde. El domingo 2 de noviembre habrá una misa en honor a todos los difuntos.

El municipio de Tejeda mantiene su horario habitual de invierno, de 09:00–18:00 horas, tanto el próximo viernes como también el sábado. Ambos días sin ninguna interrupción.

El cementerio del municipio amplía su horario con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos. El próximo viernes y sábado la apertura se llevará a cabo a las 08:00 horas de la mañana y cerrará a las 22.00 horas de la noche. Además, el próximo sábado día 1 de noviembre, a las 12:00 horas, tendrá lugar la tradicional misa en honor a los difuntos en el interior del cementerio.

El cementerio de Agaete continuará tanto el próximo viernes como el sábado con el horario habitual. Las personas que deseen visitar a sus seres queridos en este cementerio situado en el norte de la isla deberán ir, ambos días, en la franja horaria comprendida entre las 08:00 horas de la mañana y las 18.00 horas de la tarde. No habrá interrupción en la jornada.

El cementerio de Firgas continuará con el horario habitual de los meses de inviernos que se extenderá hasta el próximo domingo. Las puertas abrirán todos los días a las 09:00 horas de la mañana y cerrarán a las 19.00 horas.

Tanto el cementerio de Ingenio como el de Carrizal continuarán con el horario habitual desde el jueves hasta el domingo. La apertura se llevará a cabo a las 08:00 horas de la mañana y las puertas se cerrarán a las 18:30 horas.

El cementerio de Vecindario y el del pueblo mantienen hasta el domingo su horario habitual, de 09:00 a 18:00.

El cementerio de Nuestra Señora de los Dolores estará abierto mañana de 09: 00 a 13:00 y de 16:00 a 18:30. El sábado y el domingo abrirá de 09:00 a 13.00.

Durante todos los días, el cementerio de Valsequillo abrirá sus puertas desde las 08:00 horas de la mañana hasta las 21.00 horas, siguiendo el horario habitual de los meses de invierno. n