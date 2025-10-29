La Feria de Artesanía de Gran Canaria reúne a más de 70 profesionales de 17 municipios junto al Faro de Maspalomas

La Feria de Artesanía de Gran Canaria ha abierto hoy sus puertas por primera vez en otoño y en el sur de la isla, en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, con el objetivo de “mantener vivo el compromiso de la Fedac de potenciar la artesanía local”, según destacó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, durante la inauguración.

El presidente subrayó que se trata de “un espacio clave para los artesanos y artesanas de la isla, porque pueden vender el trabajo que realizan a lo largo de todo el año”, y añadió que “la visita tanto de residentes como de turistas supone una inyección económica para continuar con su labor”. En este sentido, Morales recordó que las ferias celebradas en Maspalomas “suelen generar un retorno de entre 120.000 y 200.000 euros”.

Hasta el 2 de noviembre, 76 profesionales de 17 municipios mostrarán su trabajo en tres grandes carpas instaladas junto al Faro. Entre ellos se encuentran seis artesanos que participan por primera vez en las ferias insulares, en una cita que amplía el calendario anual de promoción de los oficios tradicionales y refuerza el impulso al sector artesanal.

La feria reúne tanto disciplinas contemporáneas —como el reciclado de materiales, la cerámica o la joyería— como oficios tradicionales: herrería, forja, cerrajería, elaboración de puros, torneado de madera, carpintería, calado y cestería de pírgano. En total, 25 oficios artesanos estarán representados.

La cerámica es el sector con mayor presencia, con 12 profesionales, seguida de la marroquinería (10) y la joyería (9). Por municipios, Las Palmas de Gran Canaria aporta el mayor número de artesanos, con 31 participantes, seguida de Telde (8), Agüimes y San Bartolomé de Tirajana (5 cada uno). Ingenio y Valsequillo suman cuatro artesanos, mientras que Firgas y Guía aportan tres. Agaete, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana y Teror cuentan con dos representantes, y Valleseco, Moya, Arucas, Gáldar y Mogán con uno.

La buena temperatura del sur de la isla ha atraído ya a los primeros visitantes, interesados en productos únicos con raíces canarias y en conocer de cerca la labor de los artesanos, que muestran sus técnicas y explican el proceso de elaboración de sus piezas.

Programa de dinamización

La feria permanecerá abierta hasta el domingo 2 de noviembre, en horario de 10:00 a 19:00 horas. Además de la exposición y venta de artículos, contará con un programa musical para animar las tardes.

El miércoles 29 de octubre actuarán Zaida Jiménez y Juan Sebastián Ramírez; el viernes 31, Daniel Moreno, Misael Jordán y Juan Sebastián Ramírez; y el sábado 1 de noviembre, el Dúo Guardilama. Todas las actuaciones comenzarán a las 17:00 horas.

La información completa sobre la feria, las actuaciones musicales y el listado de participantes está disponible en la web feriasartesaniagrancanaria.es.