El FiestoRon se queda en Gran Canaria: el festival reafirma su vínculo con Arucas y regresará en 2027

Tras el éxito de su octava edición, el FiestoRon ha anunciado el aplazamiento de su novena cita hasta 2027. El motivo: las obras de reforma que se están llevando a cabo en el Recinto Ferial de Arucas, su escenario habitual.

Los trabajos, iniciados el pasado mes de agosto, se prolongarán previsiblemente hasta finales de 2026, lo que impide disponer del espacio en condiciones adecuadas para acoger un evento de esta magnitud. La organización y el Ayuntamiento de Arucas han acordado posponer el festival con el fin de garantizar la seguridad, accesibilidad y calidad del recinto cuando vuelva a abrir sus puertas.

De izda a derecha, Eduardo Martell, Adrián García y Juan Jesus Facundo. / LP/DLP

Durante los últimos meses se barajaron distintas alternativas, tanto en Arucas como en otros municipios del Archipiélago, pero finalmente se ha optado por esperar.

“Nuestro compromiso con Arucas es absoluto. Este paréntesis servirá para preparar un regreso a la altura de lo que merece nuestro público y la trayectoria del festival”, explicó el promotor, Adrián García.

El interés por acoger el FiestoRon ha llegado incluso desde otras islas —como Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura— e incluso desde comunidades peninsulares como Andalucía o Galicia. Sin embargo, la organización insiste en que el festival seguirá celebrándose en Arucas, donde nació y se ha consolidado como uno de los referentes del pop-rock nacional.

Los principales patrocinadores —Destilerías Arehucas, Heineken, Pepsi y Hyundai— han respaldado la decisión y confían en el regreso del FiestoRon en 2027, cuando el recinto ferial vuelva a estar operativo.