Gáldar instalará luces de colores en edificios del casco

La Mancomunidad del Norte invertirá más de 625.000 euros en la renovación del alumbrado público en cinco municipios de la comarcal, en busca de una rebaja de la factura de la luz y en la instalación de sistemas más modernos y eficientes. Entre las actuaciones se incluye la instalación de alumbrado monumental y luces de colores en el centro histórico de Gáldar.

Reducir el consumo de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero, y una mayor atención en la conservación de los recursos naturales. Estos son los tres principales objetivos del nuevo plan de eficiencia energético del alumbrado e instalaciones públicas del norte, que cuenta con financiación del Cabildo.

El proyecto prevé en Agaete la renovación de los alumbrados públicos de los barrios de Troya y Piletas, que permitirán mejorar sus respectivos alumbrados públicos y de ahorro energético. Además, se añade una actuación en la calle Guayarmina y en los alrededores, para dotar de nuevos dispositivos (drivers) a las luminarias tipo led deterioradas con el paso del tiempo. Esta medida, según los técnicos, permitirá un descenso en las emisiones de CO2 del 76%.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Imesapi, por un precio final de 64.400,78 euros sin contar el impuesto general indirecto (IGIC).

En lo que respecta a Arucas, la actuación municipal se dirige a la ampliación del alumbrado público en la carretera de acceso a la Montaña de Arucas y la avenida Doctor Fleming. En estos casos, se ha diseñado por los técnicos la ampliación a una línea más al cuadro de mando existente.

Este lote ha recaído en Ferrovial Energía, que es la que ha realizado la mejor oferta una vez justificada su oferta incursa inicialmente en «presunción de anormalidad», por un precio final de 200.406,48 euros (más IGIC).

Firgas contempla la puesta al día de su alumbrado público, instalándose tecnología led.

El adjudicatario aquí es la sociedad limitada Aneum Led por un precio final ofertado de 81.030 euros (sin impuestos), por haber realizado la oferta con mejor relación calidad-precio.

Destino Starlight

En cuanto a Gáldar, se contempla la renovación de los centros de mando del Agujero, Juncalillo-El Retamal, Barranco Hondo (en dos zonas). En cada uno de estos barrios se van a ejecutar actuaciones tendentes a mejorar alumbrados públicos y de ahorro energético.

Además, se añade una actuación en la Plaza de Santiago para dotar de alumbrado monumental con capacidad de producir muchos colores diferentes (denominado RGB) en las Casas Consistoriales, la iglesia de Santiago y el Hotel Emblemático Agáldar.

La empresa asignada es Electrimega por un precio final de 249.978,40 euros, por haber realizado la propuesta con mejor relación calidad-precio, tras justificar su valoración ante una inicial presunción de anormalidad.

Los alumbrados públicos deben satisfacer los criterios del destino Starlight, que recientemente ha sido concedido a esta zona de Gran Canaria por la Unesco.

Por último, Valleseco ha apostado en este proyecto formalizado a través de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte por la instalación de un generador aislado fotovoltaico de 4 Kw en la perrera municipal, así como distintos puntos de luces fotovoltaicas.

En este caso se ha asignado a la contrata Imesapi por un precio final de 29.024,05 euros (IGIC calculado al 0%), por haber realizado la mejor oferta económica y técnica para la materialización de los trabajos, según los criterios analizados por el comité evaluador.

El plan de actuación cuenta con fondos del Plan de Cooperación del Cabildo, con la finalidad de mejorar la eficiencia energética del alumbrado e instalaciones públicas, que en este caso beneficia a cinco ayuntamientos del Norte, de los once en total.

Plan estratégico 2021-2030

El proyecto da cumplimiento de forma paralela al Plan Estratégico 2021-2030, que recoge entre sus objetivos promover el ahorro y la eficiencia energética de los edificios e infraestructuras públicas de la comarca. Para ello se fija entre sus actuaciones desarrollar e implantar un plan de ahorro y eficiencia energética de instalaciones públicas que promueva, entre otras medidas, la realización de auditorías y certificaciones energéticas en edificios e instalaciones municipales, así como la mejora de la envolvente en edificios e instalaciones municipales.

Los trabajos contratados por la Mancomunidad deberán estar concluidos en el plazo de tres meses.