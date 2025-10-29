Gran Canaria composta dos toneladas de residuos para impulsar la economía circular

La campaña Gran Canaria Composta culmina con la producción de dos toneladas de compost gracias a la colaboración de 600 hogares y 155 centros educativos de toda la Isla a través de 755 compostadoras. El proyecto, desarrollado entre 2023 y 2025 con un presupuesto de 250.000 euros, tiene como objetivo desarrollar ejemplos reales de economía circular aplicables a todo el Archipiélago. El producto obtenido de esta iniciativa se está utilizando como fertilizante natural en huertas y espacios verdes, además de a nivel particular por las familias que han formado parte del proceso.

Una parte de la partida presupuestaria emana de los fondos europeos Next Generation, gestionados por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición, y otra parte proviene de la financiación propia del Cabildo de Gran Canaria. El proyecto está teniendo continuidad con subvenciones para hacer compostadoras comunitarias con los 21 ayuntamientos de la Isla, además de seguir en busca de otras vías de financiación.

Un valor en potencia

La viceconsejera de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg, aseguró durante la presentación de los resultados de esta campaña que su intención es "pasar de la economía lineal a la circular". Si bien resaltó que este tipo de iniciativas apenas son el comienzo, matizó que los residuos orgánicos son "un valor en potencia que no está siendo utilizado".

En esa misma línea se manifestó el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink. Destacó la importancia que tiene el compostaje en particular para la economía circular, dado que "no se basa solamente en el reciclaje de electrodomésticos y otros productos, sino también en que los residuos orgánicos se gestionen correctamente".

García precisó que Canarias tiene una economía basada en el sector servicios, lo cual se traduce en la importación de muchos productos y la consiguiente generación de residuos. Por ello, el consejero subrayó la necesidad de hacer un "esfuerzo de imaginación e innovación" para reducir la cantidad de remanentes, manteniendo los productos dentro del sistema económico.

Economía regenerativa

La conservación de materiales es una de las bases de los modelos económicos regenerativos, en los que se incluyen tanto los ciclos técnicos como los biológicos. El primero de ellos abarca los usos de segunda mano que se pueden dar a objetos como neveras u ordenadores, además de separar las piezas que aún tienen vida útil para emplearlas en otros aparatos.

El ciclo biológico o de materia orgánica, alineado con el proyecto Gran Canaria Composta, se centra en que "aquello que viene de la tierra vuelva a la tierra" para devolverle nutrientes.

Para conseguir ese objetivo, la viceconsejera resaltó que un aspecto fundamental es la colaboración de las instituciones y el conjutno de la sociedad. "Los residuos son una deuda pendiente", apuntó, para añadir que esta campaña es "un ejemplo perfecto de economía circular a una escala que se puede desarrollar perfectamente en Canarias".