Gran Canaria se prepara para la noche más terrorífica del año: estas son las casas más terroríficas que no te puedes perder

Gran Canaria se transforma en un escenario de miedo y diversión, apto para todos los públicos. Brujas, zoombies y fantasmas se apoderan de la isla con actividades para todas las edades.

Desde lo más clásico hasta lo más escalofriante, los municipios grancanarios se llenan de ambiente para celebrar Halloween sin olvidar las tradiciones locales.

Con precios accesibles y actividades gratuitas, Gran Canaria se convierte en una auténtica isla del terror.

Gáldar: ovnis y terror

El municipio norteño será uno de los grandes protagonistas.

Gáldar 1976/2025 - Contacto Final: Inspirada en un supuesto avistamiento ovni, esta experiencia se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre e el IES Saulo Torón, con un precio de 6 euros.

Inspirada en un supuesto avistamiento ovni, esta experiencia se celebrará del e el IES Saulo Torón, con un precio de La Obsesión Maldita - Horror en el Sótano: La Asociación de Vecinos Amagro de Barrial ofrecerá una versión más familiar del terror los días 30 y 31 de octubre, por tan solo 2 euros.

Arucas, Mogán y Telde: miedo para todos los gustos

En Arucas, el Nuevo Teatro Viejo se convierte en un circo maldito con Escape Room "El Circo Diabólico", gratuito y apto para mayores de 16 años.

Por su parte, en Mogán, la residencia del último Suspiro abre sus puertas el 31 de octubre en el Club de la Tercera Edad San Antonio, con entrada gratuita.

El Telde, ofrece una experiencia intensa con La Casa del Pánico. Desde 24 de octubre hasta el 2 de noviembre con entradas de 7 euros para adultos y 5 euros para niños, el día 31 de octubre sufrirán un incremento de 2 euros.

Las Palmas de Gran Canaria: hoteles y pasadizos del miedo

La capital grancanaria no se queda atrás. En Marzagán, el Colegio Higuerita se ha transformado desde el 27 hasta el 31 de octubre en el Hotel Resplandor donde por 7 euros se podrá disfrutar en horario de 18:30 a 19:30 horas.

También destaca la Casa del Terror de Lasso (20:00 - 00:00 horas), disponible el 31 de octubre y el 1 de noviembre con un pasaje de 10 minutos lleno de sustos por 3,50 euros.

Además, en Tarifa Baja, los vecinos de Quilmes han preparado Las cintas de la familia Padrón, un escalofriante recorrido que estará disponible de 18:15 a 22:30 del 27 al 31 de octubre por 5 euros.

Tejeda y Santa Brígida, escenarios de película

Tejeda acoge el próximo 1 de noviembre el evento Finaween desde las 18:20 hasta las 23:00 los asistentes podrán reservar su función para disfrutar del espectáculo. Además, contará con el escape room El silencio de las esculturas, disponible el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Mientras, Santa Brígida presenta Terror en el Hotel Sataute, una experiencia gratuita en el Centro Cultural de la Villa los días 30 y 31 de octubre.