SOMOS se integra en el Partido Popular: un paso más hacia un proyecto común para Ingenio y Gran Canaria

El Partido Popular de Gran Canaria y la Agrupación SOMOS han oficializado hoy su unificación política, un paso que consolida la colaboración que ambas formaciones vienen manteniendo desde los últimos ciclos electorales y que se tradujo en la confluencia conjunta del PP de Ingenio con representantes de SOMOS.

Con esta integración, los miembros de SOMOS pasan a formar parte del Partido Popular, manteniendo su compromiso con la defensa de los intereses del municipio y de sus vecinos desde una estructura política más amplia, cohesionada y con vocación insular.

Este acuerdo ha sido presentado en un acto celebrado en el municipio de Ingenio, en el que han participado el secretario general del PP autonómico, Poli Suárez; el presidente del Partido Popular de Gran Canaria, Carlos Ester; el presidente del PP de Ingenio, Rayco Padilla; y el presidente del Proyecto SOMOS, Antonio Artiles, junto a militantes, simpatizantes y representantes institucionales de ambas formaciones.

Durante su intervención, el secretario regional de los populares afirmó que “esta fusión entre las dos formaciones no es solo una suma de siglas, sino la consolidación de una forma de hacer política basada en la gestión responsable, desde la más profunda convicción municipalista, que es lo que mueve al PP de Canarias. La escucha activa y la defensa de los barrios y municipios frente a la improvisación de otros gobiernos municipales es nuestra seña de identidad”.

Carlos Ester, presidente de la organización a nivel insular, destacó que “este paso demuestra que el PP es un proyecto abierto, capaz de integrar distintas sensibilidades bajo una misma convicción; la de trabajar con honestidad, eficacia y cercanía por el bienestar de los grancanarios. La incorporación de SOMOS refuerza nuestra estructura en Ingenio y amplía el alcance de nuestro proyecto en toda la Isla”.

Por su parte, Rayco Padilla, presidente del PP de Ingenio, subrayó que la unión con SOMOS “representa el compromiso de seguir construyendo un municipio más unido, con una visión realista y siempre cerca de los vecinos. Hemos demostrado que se puede gobernar desde la cercanía, sumando voluntades y dejando a un lado las etiquetas. Este acuerdo nos fortalece para seguir mejorando Ingenio y defender su futuro dentro del proyecto del Partido Popular de Gran Canaria”.

En nombre de la Agrupación SOMOS, Antonio Artiles celebró la integración como “una decisión natural fruto del trabajo conjunto, la confianza y la coincidencia en los valores de servicio público y defensa del interés general, siempre al lado de los vecinos. Desde hoy, SOMOS forma parte del PP de Gran Canaria, convencidos de que esta unión multiplica nuestra capacidad de acción y de que juntos podremos seguir impulsando políticas útiles para Ingenio y para toda Gran Canaria”.

La colaboración entre el Partido Popular y SOMOS se inició antes de las elecciones municipales, con la voluntad compartida de ofrecer una alternativa sólida al municipio de Ingenio. Fruto de esa alianza, ambas formaciones concurrieron bajo una misma candidatura, logrando representación y asumiendo responsabilidades de gobierno.

Desde entonces, la sintonía política, la coincidencia programática y el trabajo conjunto en la gestión municipal han propiciado la consolidación de esta unificación, que ahora se formaliza de manera orgánica e institucional.

“Con esta fusión –concluyó el líder de los populares grancanarios– reafirmamos nuestra apuesta por seguir ampliando nuestra base social, integrando a personas y colectivos comprometidos con el desarrollo económico, la estabilidad institucional y el progreso social. Somos el partido de los municipios, en toda España, pero particularmente en Gran Canaria, con presencia en doce gobiernos municipales en los que todo lo que nos mueve es mejorar la vida de nuestros vecinos”.