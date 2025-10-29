Jornadas de empleo en Mogán: ‘Hacia un cambio de mirada’ para mejorar la autoconfianza y gestión emocional

El Ayuntamiento de Mogán, a través del Servicio de Información y Orientación de la Concejalía de Servicios Sociales, celebrará los próximos 26 y 27 de noviembre las jornadas formativas ‘Hacia un cambio de mirada’, dirigidas a personas en búsqueda activa de empleo. La iniciativa contará con la participación de Pascual Benet, psicólogo y coach certificado por la ICF, con el objetivo de fomentar la autoconfianza y la gestión emocional durante el proceso de inserción profesional.

La concejala de Servicios Sociales, Grimanesa Artiles, invita a los interesados a participar y destaca la importancia de aprender a manejar la incertidumbre laboral. “En estas jornadas se ofrecerán herramientas prácticas para neutralizar emociones desadaptativas y superar creencias limitantes que suelen surgir durante la búsqueda de empleo”, señala.

Inscripciones

Benet, licenciado en Psicología y diplomado en Magisterio, es también coach ejecutivo y autor de varios libros. Las sesiones se desarrollarán en el Centro Polivalente de Arguineguín, de 17:00 a 20:00 horas. Los asistentes contarán con servicio de ludoteca para niños de 2 a 12 años en el CEIP Playa de Arguineguín, así como un refrigerio.

Las inscripciones se pueden realizar llamando al 928 15 88 00 (extensiones 5114, 5101 y 1101) o de forma presencial en el Edificio de Servicios Sociales (calle Damasco 9, Arguineguín) o en el Ayuntamiento de Mogán (avenida de la Constitución 4, casco de Mogán).