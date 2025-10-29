El juez desestima una denuncia del exalcalde de Guía contra el concejal Alejandro Rivero

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria desestima íntegramente la denuncia presentado por el exalcalde de Guía, Pedro Rodríguez (Juntos por Guía), en la que impugnaba la declaración de compatibilidad del concejal de Política Social, Mayores y Discapacidad, Oficina de Atención Ciudadana, y Educación, Alejandro Rivero (PP), aprobada por el Pleno, y le condena al pago de las costas del proceso, que se estima en 3.000 euros.

Se trata de la primera resolución judicial de los 14 contenciosos presentadas por Pedro Rodríguez en menos de un año, desde de que sufriera la moción de censura de cinco partidos que le descabalgó de la Alcaldía de Guía el 17 de septiembre de 2024.

"Adulterar" el acuerdo

El magistrado que firma la resolución recrimina que en la denuncia Pedro Rodríguez haya tratado de «adulterar» la decisión plenaria «al pretender justificar que lo aprobado... es una dedicación exclusiva del concejal cuando la lectura real de la indicada resolución evidencia que lo aprobado fue una dedicación parcial».

A través de un comunicado, Rivero ha mostrado su satisfacción «por este primer revés judicial de Pedro Rodríguez», y confía en que «la justicia vaya resolviendo los distintos contenciosos administrativos con los que Juntos por Guía está judicializando la política local».

Enfermero

Alejandro Rivero considera llamativo que «durante los mandatos 2015-2019 y 2019-2023, cuando Pedro Rodríguez era alcalde, nombrase el máximo de concejales liberados al 100% que le permitía la ley y al resto con dedicaciones parciales y ahora considere que lo que valía para él y sus concejales no es legal para los demás». Y, a su vez, que en la demanda se pidiese la incompatibilidad para compaginar su actividad profesional como fisioterapeuta con su cargo, «olvidando que él también estuvo al frente de las mismas áreas, en su etapa de concejal, siendo enfermero de profesión».

El alcalde, Alfredo Gonçalves, lamenta "la estrategia de acoso y derribo, judicial y mediática, iniciada por Pedro Rodríguez contra el grupo de gobierno municipal a lo largo de estos últimos doce meses empieza a volvérsele en contra, y a mostrar que la falsedad de sus acusaciones no tienen recorrido alguno”. Y añade que “esta es tan sólo una de las muchas condenas que tanto él como sus compañeros de filas van a recibir a lo largo de los próximos meses porque, ahora sí, ha tocado de frente con la justicia y aquí sí que tiene que ajustarse a la verdad”, subrayó.

"Actitud frívola"

El regidor guiense lamenta “la actitud frívola del señor Rodríguez”, a quien acusa de actuar “única y exclusivamente movido por intereses personales y no por el bienestar de los vecinos”.

Gonçalves Ferreira estima que “su comportamiento responde a un ánimo claramente destructivo, orientado a obstaculizar la gestión municipal, generando un perjuicio económico y operativo para los servicios públicos que ni siquiera las costas judiciales que deberá asumir alcanzarán a compensar”.

En este sentido, denuncias similares se presentaron contra el concejal de Urbanismo, José Manuel Santana, y al exedil de gobierno, Felipe Pérez, ahora en la oposición.