Maribe Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística: «Los propietarios de apartamentos no vamos a costear los lujos de los operadores turísticos»

La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha mostrado su rechazo a que los pequeños propietarios de apartamentos ubicados en complejos que cuentan con un operador turístico tengan que contribuir a los gastos que genera esa actividad económica si deciden comercializar individualmente su bungaló. Su negativa llega después de que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, en la fase de consultas previa a la elaboración de la futura Ley de Ordenación del Turismo en Canarias, plantease el martes que los dueños de los apartamentos puedan desmarcarse de la unidad de explotación para su alquiler vacacional. Por ello, la PALT anuncia su decisión de romper relaciones y no participar en futuras convocatorias de reuniones con la actual consejera de Turismo de Canarias, Jéssica de León.

Para la presidenta del colectivo de afectados, Maribe Doreste, esta iniciativa colocaría a miles de propietarios en una posición «especialmente injusta», sobre todo a los que tienen su primera residencia en zona turística -que en casos de municipios como San Bartolomé de Tirajana ascienden a 17.000 vecinos- al obligarles a costear servicios y mantenimientos del complejo sin participar «en el negocio de los extrahoteleros». «¿Por qué se obliga a los propietarios de los apartamentos a asumir los gastos de una actividad económica de la que no participan y de la que, además, no obtienen ningún beneficio?», cuestiona en relación a gastos como el pago de derramas, pagos de su personal tales como recepcionistas, personal de limpieza de los bungalós o el pago de seguros.

Derechos de los propietarios

Doreste argumenta que con esta medida planteada por la Consejería de Turismo «se da por hecho que el complejo es turístico en su totalidad» y que ahora serán todos los propietarios los que deberán asumir costes extras. «Le hemos dado permiso a los operadores para que convivan junto a nosotros en los complejos pero ahora, con esta medida, son ellos los que tienen unos privilegios que se anteponen a los derechos de los propietarios y residentes», critica.

No obstante, la presidenta del colectivo asegura que los dueños de apartamentos que no están destinados a la explotación turística no se niegan a pagar los gastos comunes inherentes al día a día de un complejo. Eso sí, advierten, no van a costear los «lujos» de los operadores ni los servicios adicionales. «No tiene sentido», manifiesta.

