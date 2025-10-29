El Mercado Agrícola vuelve este domingo a la Plaza de Santiago de Gáldar

El Mercado Agrícola de Gáldar vuelve este domingo a la Plaza de Santiago con su segunda edición, tras el éxito de su estreno el pasado 19 de octubre, que reunió a cientos de visitantes en el casco histórico del municipio.

La iniciativa, promovida por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Tine Martín Ojeda, ofrece un espacio quincenal para la venta directa de los mejores productos locales y para el impulso del sector primario de la isla.

El mercado abrirá sus puertas de 9:00 a 13:30 horas y contará con la participación de productores locales, que ofrecerán una amplia variedad de productos de kilómetro cero: frutas y verduras frescas, panes y quesos artesanales, mieles, vinos y otras elaboraciones tradicionales que reflejan la calidad y el sabor de la tierra.

La jornada estará acompañada por actuaciones musicales en directo, con las voces de Noelia Perera y Aarón González, además del proyecto infantil Cosquillas Musicales, de Judith Martín, que animará el ambiente festivo en el corazón de Gáldar.