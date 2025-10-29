La Policía Local de Mogán localiza y detiene a dos personas con órdenes de búsqueda

La Policía Local de Mogán, en Gran Canaria, ha intensificado sus labores de vigilancia y control en el municipio, logrando en días consecutivos la detención de dos personas que contaban con órdenes judiciales de búsqueda, detención y personación emitidas por los Juzgados de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria. Las detenciones se produjeron durante servicios rutinarios desarrollados en distintos puntos del núcleo turístico de Puerto Rico.

El primer arresto tuvo lugar en la madrugada del domingo 26 de octubre, sobre la 1:15 horas, cuando los agentes de la Policía Local realizaban labores preventivas en el área de ocio nocturno del Centro Comercial Puerto Rico, uno de los enclaves más concurridos del municipio durante los fines de semana.

En este contexto, los agentes procedieron a la identificación de un trabajador de una discoteca, vinculado a un altercado reciente ocurrido en el mismo entorno horas antes. Durante la comprobación de datos, no solo se confirmó su implicación en el incidente, sino que también se verificó que tenía antecedentes policiales y figuraba en la base de datos como una persona buscada por la Justicia.

Detención en el depósito municipal por conducir sin carnet

La segunda detención se efectuó en la tarde del lunes 27 de octubre, alrededor de las 20:00 horas, en el depósito municipal de vehículos, donde un ciudadano se presentó con la intención de retirar un automóvil. Durante el procedimiento, los agentes detectaron que el individuo carecía de permiso de conducir, lo que motivó una inspección más profunda.

Una vez comprobados sus datos con la Sala de Transmisiones de la Policía Local de Mogán, y esta a su vez en coordinación con el Puesto Principal de la Guardia Civil en Puerto Rico, se confirmó que también existía una orden de búsqueda y captura en su contra.

Ambas detenciones ponen de relieve la eficacia del trabajo policial coordinado y la importancia del intercambio de información en tiempo real entre cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. La colaboración con el Puesto Principal de la Guardia Civil ha resultado clave para verificar las órdenes judiciales activas y actuar con rapidez en la detención de los implicados.

Este tipo de procedimientos también evidencian la utilidad de los servicios rutinarios de vigilancia, que no solo tienen una función preventiva, sino que se consolidan como herramientas efectivas para localizar y detener a personas requeridas por la Justicia.

Refuerzo de la seguridad ciudadana en Mogán

La Policía Local de Mogán mantiene activa una política de presencia constante en las zonas de mayor tránsito del municipio, especialmente en lugares con alta afluencia turística como Puerto Rico. Este enfoque no solo incrementa la percepción de seguridad entre residentes y visitantes, sino que permite detectar y actuar ante situaciones que podrían poner en riesgo el orden público.

Desde el Ayuntamiento de Mogán, se ha reiterado el compromiso institucional con el fortalecimiento de los recursos de seguridad y el respaldo a las fuerzas policiales en sus labores cotidianas. Estos esfuerzos se enmarcan en una estrategia más amplia de prevención del delito y respuesta eficaz ante situaciones delictivas o de riesgo.

Las detenciones de personas con antecedentes y órdenes judiciales ponen de manifiesto la relevancia del control documental en espacios públicos. En muchos casos, estas comprobaciones permiten detectar delitos o faltas que, de otro modo, pasarían desapercibidos.

En este sentido, la Policía Local de Mogán apuesta por una vigilancia inteligente y proactiva, que no se limita a responder a emergencias, sino que busca anticiparse a posibles conflictos y actuar de forma preventiva.