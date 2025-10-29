Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el restaurante favorito de John Travolta en Gran Canaria

El actor de Pulp Fiction disfruta de la cocina japonesa del mítico Fuji, en Las Palmas de Gran Canaria, durante el rodaje de Mareas Negras en la isla

John Travolta en el Fuji

John Travolta en el Fuji

Diego R. Moreno

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

Ni un set de rodaje, ni una alfombra roja. El lugar donde John Travolta ha dejado huella en Gran Canaria ha sido en un restaurante. Y no uno cualquiera. El legendario actor estadounidense, estrella de Grease y Pulp Fiction, ha encontrado en el restaurante Fuji, en Las Palmas de Gran Canaria, un rincón para el disfrute entre escenas de su nueva película, Mareas Negras.

Ubicado en el corazón de la capital grancanaria, el restaurante Fuji no necesita presentación entre los amantes de la buena gastronomía japonesa. Fundado en 1967, es el más antiguo de su tipo en España, y ahora suma a su larga lista de anécdotas una visita muy especial: la de John Travolta.

El actor se dejó ver en el local durante una pausa del rodaje de la cinta dirigida por Renny Harlin. Allí fue recibido por el chef Miguel Martínez, quien no ocultó su emoción al compartir el momento en redes sociales:“Muchísimas gracias por haber compartido en Fuji estos maravillosos momentos. Ha sido un grandísimo placer haberte conocido, John Travolta. Maravillosa persona.”

Travolta, relajado y sonriente, se mostró cercano y agradecido con el equipo del restaurante, dejando una huella imborrable que ya forma parte de la historia del Fuji. Su visita se suma a la de otro icono de Hollywood, Samuel L. Jackson, quien también pasó por el restaurante el mes anterior.

De Hollywood a Sardina del Norte: el rodaje de Mareas Negras

La presencia de Travolta en la isla responde al rodaje de Mareas Negras, un thriller emocional y marítimo dirigido por Renny Harlin, conocido por películas como La jungla de cristal 2 o Máximo Riesgo. En esta producción, Travolta interpreta a Bill Pierce, un hombre que busca reconciliarse con su pasado, salvar a su nieto y sobrevivir al implacable océano.

Gran parte de la historia se está grabando en Sardina del Norte, un pintoresco pueblo pesquero del noroeste de la isla, en el municipio de Gáldar. Allí, los vecinos han vivido el rodaje como un acontecimiento insólito, compartiendo espacio con un equipo internacional y teniendo la oportunidad de cruzarse con un icono del cine mundial.

John Travolta sigue su rodaje en aguas de Gran Canaria

John Travolta sigue su rodaje en aguas de Gran Canaria

Ver galería

John Travolta sigue su rodaje en aguas de Gran Canaria / Acfi Press

Otro punto destacado del rodaje fue el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, donde a principios de octubre se grabó una escena con Travolta. En medio del habitual silencio marino, la presencia del actor rompió la rutina y desató la sorpresa entre quienes se encontraban en el puerto. No hubo ni tormenta ni accidente, pero sí la poderosa atracción de una leyenda viviente del cine.

En Sardina del Norte, las cámaras y claquetas han compartido protagonismo con gestos cotidianos y emociones reales. Los vecinos han podido ver de cerca a una figura internacional, y muchos han aprovechado la oportunidad para tomarse fotos, compartir cafés con técnicos, o simplemente observar con asombro el movimiento inusual que ha traído el rodaje.

Noticias relacionadas y más

Aunque la producción mantiene en secreto otras localizaciones, sí se ha confirmado que continuará en enclaves costeros del norte y oeste de Gran Canaria, lo que permitirá retratar con fidelidad los desafíos del mar abierto, eje central de la narrativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
  2. Un propietario recupera su vivienda en Vargas en un descuido de los ocupas
  3. José Vélez vuelve a Vecindario entre aplausos después de más de 40 años
  4. Los vecinos se vuelcan con el dueño que logró recuperar su vivienda en la playa de Vargas
  5. San Bartolomé de Tirajana inicia el rescate del Hotel Las Tirajanas pese al aval judicial a Lopesan
  6. ¿Por qué se llama así Arinaga (y qué significa realmente su nombre)?
  7. Los vecinos de La Aldea saldrán otra vez a la calle si no se destina más dinero para la obra de la carretera
  8. El exalcalde Fernando Bañolas seguía como rector en Deportes 15 años años después de dejar la política en Guía

SOMOS se integra en el Partido Popular: un paso más hacia un proyecto común para Ingenio y Gran Canaria

SOMOS se integra en el Partido Popular: un paso más hacia un proyecto común para Ingenio y Gran Canaria

Este es el restaurante favorito de John Travolta en Gran Canaria

Este es el restaurante favorito de John Travolta en Gran Canaria

Gáldar instalará luces de colores en edificios del casco

Gáldar instalará luces de colores en edificios del casco

Maribe Doreste, presidenta de los afectados por la Ley Turística: «Los propietarios de apartamentos no vamos a costear los lujos de los operadores turísticos»

Maribe Doreste, presidenta de los afectados por la Ley Turística: «Los propietarios de apartamentos no vamos a costear los lujos de los operadores turísticos»

Gran Canaria amplía a 9,2 millones su presupuesto de 2026 para impulsar la construcción de más de 400 casas protegidas

Gran Canaria amplía a 9,2 millones su presupuesto de 2026 para impulsar la construcción de más de 400 casas protegidas

Expediente al edil de Más por Telde que denunció a otro por amenazas

Expediente al edil de Más por Telde que denunció a otro por amenazas

Jornadas de empleo en Mogán: ‘Hacia un cambio de mirada’ para mejorar la autoconfianza y gestión emocional

Jornadas de empleo en Mogán: ‘Hacia un cambio de mirada’ para mejorar la autoconfianza y gestión emocional

El asaltante de Guía solo recuerda una parte del ataque debido a un "brote psicótico"

El asaltante de Guía solo recuerda una parte del ataque debido a un "brote psicótico"
Tracking Pixel Contents