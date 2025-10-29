Este es el restaurante favorito de John Travolta en Gran Canaria

Ni un set de rodaje, ni una alfombra roja. El lugar donde John Travolta ha dejado huella en Gran Canaria ha sido en un restaurante. Y no uno cualquiera. El legendario actor estadounidense, estrella de Grease y Pulp Fiction, ha encontrado en el restaurante Fuji, en Las Palmas de Gran Canaria, un rincón para el disfrute entre escenas de su nueva película, Mareas Negras.

Ubicado en el corazón de la capital grancanaria, el restaurante Fuji no necesita presentación entre los amantes de la buena gastronomía japonesa. Fundado en 1967, es el más antiguo de su tipo en España, y ahora suma a su larga lista de anécdotas una visita muy especial: la de John Travolta.

El actor se dejó ver en el local durante una pausa del rodaje de la cinta dirigida por Renny Harlin. Allí fue recibido por el chef Miguel Martínez, quien no ocultó su emoción al compartir el momento en redes sociales:“Muchísimas gracias por haber compartido en Fuji estos maravillosos momentos. Ha sido un grandísimo placer haberte conocido, John Travolta. Maravillosa persona.”

Travolta, relajado y sonriente, se mostró cercano y agradecido con el equipo del restaurante, dejando una huella imborrable que ya forma parte de la historia del Fuji. Su visita se suma a la de otro icono de Hollywood, Samuel L. Jackson, quien también pasó por el restaurante el mes anterior.

De Hollywood a Sardina del Norte: el rodaje de Mareas Negras

La presencia de Travolta en la isla responde al rodaje de Mareas Negras, un thriller emocional y marítimo dirigido por Renny Harlin, conocido por películas como La jungla de cristal 2 o Máximo Riesgo. En esta producción, Travolta interpreta a Bill Pierce, un hombre que busca reconciliarse con su pasado, salvar a su nieto y sobrevivir al implacable océano.

Gran parte de la historia se está grabando en Sardina del Norte, un pintoresco pueblo pesquero del noroeste de la isla, en el municipio de Gáldar. Allí, los vecinos han vivido el rodaje como un acontecimiento insólito, compartiendo espacio con un equipo internacional y teniendo la oportunidad de cruzarse con un icono del cine mundial.

John Travolta sigue su rodaje en aguas de Gran Canaria / Acfi Press

Otro punto destacado del rodaje fue el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, donde a principios de octubre se grabó una escena con Travolta. En medio del habitual silencio marino, la presencia del actor rompió la rutina y desató la sorpresa entre quienes se encontraban en el puerto. No hubo ni tormenta ni accidente, pero sí la poderosa atracción de una leyenda viviente del cine.

En Sardina del Norte, las cámaras y claquetas han compartido protagonismo con gestos cotidianos y emociones reales. Los vecinos han podido ver de cerca a una figura internacional, y muchos han aprovechado la oportunidad para tomarse fotos, compartir cafés con técnicos, o simplemente observar con asombro el movimiento inusual que ha traído el rodaje.

Aunque la producción mantiene en secreto otras localizaciones, sí se ha confirmado que continuará en enclaves costeros del norte y oeste de Gran Canaria, lo que permitirá retratar con fidelidad los desafíos del mar abierto, eje central de la narrativa.