¿Qué hacer esta semana en Gran Canaria? Un plan de cerámica, conciertos y exposiciones, en la Feria de Artesanía de Maspalomas

La Feria de Artesanía de Gran Canaria ha abierto este miércoles sus puertas por primera vez en otoño y en el sur de la isla con el fin de “mantener vivo el objetivo de la Fedac de potenciar la artesanía local”, tal y como aseguró el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, durante la inauguración. De este modo, se trata de “un espacio clave para los artesanos y artesanas de la Isla, porque pueden vender el trabajo que van haciendo a lo largo de todo el año”, afirmó el presidente.

Morales explicó que una nueva edición de la Feria de Artesanía de Gran Canaria radica en “la visita de las personas de Gran Canaria, pero sobre todo de las personas que vienen de otros lugares", lo cual "supone una inyección económica para continuar con su trabajo”. Asimismo, aseguró que las ferias que se celebran en Maspalomas “suelen tener un retorno de entre 120.000 y 200.000 euros”.

76 profesionales de 17 municipios

Por primera vez en esta época, los profesionales de la Isla podrán dar visibilidad a sus oficios en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, donde tres grandes carpas acogerán, hasta el 2 de noviembre, a 76 profesionales de 17 municipios.

Entre ellos destacan seis profesionales que se unen en esta edición a las Ferias de Artesanía de Gran Canaria que se celebran durante el año para mostrar el trabajo que realizan.

Variedad de disciplinas

En esta nueva cita, que amplía el calendario anual de la promoción de los oficios artesanos de Gran Canaria y da un nuevo impulso al sector artesanal, no solo tienen cabida sectores más contemporáneos como el reciclado de materiales, la cerámica y la joyería, sino que también encontrarán su espacio los trabajos tradicionales como la herrería, forja y cerrajería o los puros.

También estarán presentes otras disciplinas como el torneado de madera, la carpintería tradicional o el calado y la cestería de pírgano. Tampoco faltarán los profesionales de la marroquinería, la juguetería, las almazuelas y la vidriería, entre otros muchos.

La cerámica es el oficio con más representación en esta edición, una labor artesanal que desarrollarán 12 profesionales en los diferentes puestos, seguida de la marroquinería, con 10, y la joyería, con nueve representantes.

Artesanos por municipios

Un año más, los artesanos y artesanas de Las Palmas de Gran Canaria son los más numerosos: 31 de los 76 profesionales que participan en esta edición provienen de la capital grancanaria, seguidos de los de Telde, con ocho, y Agüimes y San Bartolomé de Tirajana, con cinco.

Ingenio y Valsequillo aportan cuatro artesanos cada uno, mientras Firgas y Santa María de Guía tienen tres. Por su parte, Agaete, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana y Teror cuentan con dos artesanos en la feria. Los municipios de Valleseco, Moya, Arucas, Gáldar y Mogán llevarán a un profesional cada uno.

La buena temperatura habitual en el sur de Gran Canaria ha atraído ya a los primeros visitantes en busca de productos únicos con raíces canarias que les permiten acercarse a la cultura de la Isla. Los profesionales, por su parte, ponen todo su empeño en explicar a los visitantes cómo trabajan sus oficios y en dar salida a los productos elaborados con mimo en los últimos meses.

Conciertos y exposiciones

Hasta el domingo 2 de noviembre, la feria tendrá las puertas abiertas desde las 10:00 hasta las 19:00 horas. Además de la exposición de artículos manufacturados, los visitantes podrán disfrutar de actuaciones musicales que enriquecerán su visita. El miércoles 29 de octubre actuarán Zaida Jiménez y Juan Sebastián Ramírez. El viernes 31 lo harán Daniel Moreno, Misael Jordán y Juan Sebastián Ramírez, y el sábado 1 de noviembre será el turno del Dúo Guardilama. Todas las actuaciones tendrán lugar a partir de las 17:00 horas.

La información completa sobre esta exposición y las actuaciones musicales, así como el listado de artesanos y artesanas participantes en esta edición de la Feria de Artesanía Gran Canaria Otoño Sur, se encuentra ya actualizada en la web feriasartesaniagrancanaria.es.

Promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac), organismo adscrito a la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, la Feria de Artesanía Otoño Sur está organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.