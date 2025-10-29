Así será el tiempo este miércoles: cielos variables y posibilidad de lluvias débiles en Canarias
Las islas despiertan entre capas de nubes, vientos que giran y posibles precipitaciones pasajeras
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles una jornada marcada por intervalos de nubes altas y bajas en todo el Archipiélago. No se descartan precipitaciones débiles en las islas montañosas, especialmente en sus vertientes norte y oeste. Las temperaturas se mantendrán sin cambios en zonas costeras, aunque podrían descender ligeramente en el interior.
El viento soplará entre flojo y moderado de componente oeste, girando a norte durante la tarde. En las cumbres centrales de Tenerife se esperan rachas muy fuertes durante la madrugada, que tenderán a remitir a lo largo del día.
En cuanto al estado del mar, se prevé viento del oeste o noroeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada, y mar variable de fuerza 1 a 3 con rizada o marejadilla. Se mantendrá el mar de fondo del norte o noroeste, con olas entre 1 y 2 metros.
Lanzarote
Cielos con intervalos de nubes altas y bajas. No se descartan lluvias débiles y aisladas. Las temperaturas mínimas tenderán a subir ligeramente, mientras que las máximas podrían descender. Viento flojo a moderado del oeste, girando a noroeste al final del día.
- Temperaturas: 21 °C mínimas y 27 °C máximas.
Fuerteventura
Situación similar a Lanzarote, con cielos parcialmente cubiertos y escasa probabilidad de lluvias aisladas. Ligero ascenso de las mínimas y descenso de las máximas. Viento de componente oeste girando a noroeste.
- Temperaturas: 21 °C mínimas y 27 °C máximas.
Gran Canaria
Alternancia de nubes altas y bajas. Posibilidad de lluvias débiles por la tarde en el oeste y zonas interiores del este y sur. Las temperaturas se mantienen estables en la costa, pero descienden levemente en el interior. Viento variable, rolando a noroeste al final del día. En cumbres, viento del noroeste flojo a moderado.
- Temperaturas: 22 °C mínimas y 26 °C máximas.
Tenerife
Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles en el norte y zonas interiores del este y sur durante la tarde. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado. Viento moderado del oeste, girando a noroeste por la tarde, con intervalos fuertes en el oeste. En cumbres centrales, se esperan rachas muy fuertes de madrugada que irán remitiendo.
- Temperaturas: 21 °C mínimas y 27 °C máximas.
La Gomera
Nubosidad variable con predominio de cielos cubiertos en el norte y oeste. Posibilidad de lluvias débiles. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del oeste, que girará a norte por la tarde con intensidad moderada.
Temperaturas: 23 °C mínimas y 26 °C máximas.
La Palma
Cielos nubosos en la vertiente oeste, con lluvias débiles que también podrían extenderse a la zona este por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables. Viento del oeste moderado, girando a norte. En cumbres, viento del noroeste con posibles intervalos fuertes.
- Temperaturas: 20 °C mínimas y 25 °C máximas.
El Hierro
Intervalos de nubosidad con predominio de cielos cubiertos en el norte. No se descartan lluvias débiles. Las temperaturas permanecerán sin cambios. Viento del noroeste de intensidad moderada.
- Temperaturas: 17 °C mínimas y 21 °C máximas.
