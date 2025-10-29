Así fue el simulacro de la Guardia Civil que vació un centro comercial de Gran Canaria

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha coordinado este miércoles un simulacro de evacuación en el Centro Comercial Atlántico de Vecindario, en el que participaron todas las áreas comerciales y de ocio del recinto. El ejercicio, previamente planificado, forma parte de las acciones de prevención y respuesta ante emergencias impulsadas por la institución, con el objetivo de mejorar la seguridad tanto de la ciudadanía como del personal trabajador.

La prueba simuló la detección de un paquete sospechoso en la zona de consignas del supermercado Carrefour, lo que activó los protocolos internos de seguridad y la correspondiente notificación a los servicios de emergencia. A partir de ese momento, se desplegó una intervención conjunta que permitió valorar la coordinación operativa entre los responsables de seguridad privada del centro, el personal de los comercios y los efectivos de la Guardia Civil.

El ejercicio contempló todas las fases previstas en este tipo de incidentes y sirvió para analizar la eficacia de la respuesta, la operatividad de los canales de comunicación y la aplicación de las medidas establecidas en los planes de seguridad.

La actividad contó con la participación de unidades especializadas de la Guardia Civil como USECIC, GEDEX, el Servicio Cinológico, el Centro Operativo de Servicios (COS) y patrullas de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Vecindario.

Desde la Comandancia se subraya la importancia de este tipo de simulacros para fortalecer la cultura de la autoprotección y la prevención en espacios de gran concurrencia. Estas acciones permiten no solo detectar posibles mejoras en los procedimientos internos, sino también reforzar la capacitación del personal y comprobar la funcionalidad de los medios técnicos disponibles.

La Guardia Civil recuerda que la preparación continua y los entrenamientos conjuntos son clave para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante una situación real de emergencia, donde la coordinación puede marcar la diferencia.