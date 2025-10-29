Más por Telde abre expediente al edil que denunció a su compañero por una supuesta deuda electoral

El partido Más por Telde ha decidido abrir un expediente informativo y suspender de forma cautelar la militancia de Juan Pablo Rodríguez Martín, concejal del Ayuntamiento de Telde, tras la polémica generada por la denuncia interpuesta contra su compañero de filas, Juan Francisco Artiles, por supuestas amenazas ocurridas en la plaza de San Juan el pasado 23 de octubre.

La formación asegura que toma esta decisión “por unanimidad” en el seno del comité ejecutivo, reunido de forma extraordinaria los días 27 y 28 de octubre, y que responde tanto a la gravedad del incidente como al “irreparable daño” que, a su juicio, han provocado las manifestaciones públicas realizadas por Rodríguez en medios de comunicación antes y después de la vista judicial celebrada este martes.

"Es total y rotundamente falso"

Desde el partido aseguran que respetarán la actuación judicial sin interferencias, pero rechazan tajantemente las declaraciones de Rodríguez, así como sus acusaciones sobre supuestas deudas electorales no saldadas por parte de la organización. “Es total y rotundamente falso”, zanja el comunicado, recordando que Rodríguez ha sido tesorero del partido durante 17 años, desde la fundación de este grupo en al año 2008 hasta el 29 de julio de este año, y único responsable de la gestión económica, cuyas cuentas han sido fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas “sin una sola tacha”.

La polémica se desató tras una discusión entre ambos ediles presuntamente relacionada con una deuda electoral de 80.000 euros. Aunque Rodríguez denunció a Artiles por amenazas, el partido sostiene que su actitud responde a una campaña de desprestigio hacia la formación y exige que presente documentación que avale sus afirmaciones, algo que según el comité no ha hecho hasta la fecha.

Juan Pablo Rodríguez Martín / LP/DLP

Asimismo, el partido anuncia que ha iniciado una auditoría interna de sus cuentas bancarias y no descarta adoptar nuevas medidas una vez concluya el proceso. En paralelo, exige al medio digital Telde Actualidad y a su director, Carmelo Ojeda, la rectificación de lo publicado, al considerar que se ha difundido información no contrastada que ha causado “grave daño” a la organización y su imagen pública.

El comité cierra el comunicado con un respaldo expreso a Juan Francisco Artiles y reitera su compromiso con los valores de honestidad, honradez y lealtad que, asegura, han guiado su trayectoria durante los últimos 17 años.