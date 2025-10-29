Del terror a los finaos en Santa Brígida

Santa Brígida se prepara para un fin de octubre donde la tradición y el terror se dan la mano bajo la misma luna. Este año, el Ayuntamiento invita a vivir en la misma Calle Nueva la Noche de Finaos y a cruzar la puerta del terrorífico Hotel Sataute.

Terror en el Hotel Sataute

Si lo tuyo son los sustos y las emociones fuertes, el Centro Cultural de la Villa será tu destino. El jueves 30 y viernes 31 de octubre, a partir de las 19.00 horas, allí abrirá sus puertas el temido Hotel Sataute, un espectáculo inmersivo que transformará el recinto en un auténtico hotel del terror.

Santa Brígida se prepara para un fin de octubre donde la tradición y el terror / Ayuntamiento de Santa Brígida

El hotel contará con varias estancias donde nada es lo que parece, y los visitantes recorrerán un pasillo de pesadillas poblado por personajes sacados de las historias más oscuras. Una experiencia diseñada por la Concejalía de Participación Ciudadana para asustar, sorprender y arrancar más de una carcajada nerviosa.

Noche de Finaos

El viernes, 31 de octubre, a partir de las 19:00, la Calle Nueva se llenará de tradición, aroma a piña y castañas recién asadas y la música de timples y guitarras.

La velada contará con actuaciones de la Agrupación Folclórica Satautey, los Parranderos de Global, la Parranda Beletén, y la Escuela de Música de Santa Brígida.

Noche de Finaos / Ayuntamiento de Santa Brígida

No faltará el vino de las bodegas Escudero, Volcán y Ventura, cerrando una noche dedicada a celebrar la vida y recordar a quienes ya partieron.

Organizada por la Concejalía de Festejos junto a nueve colectivos vecinales, la Noche de Finaos busca mantener vivas las tradiciones que dan identidad y calor al pueblo satauteño.