Estas son todas las actividades que se pueden disfrutar en Gran Canaria por Halloween

Gran Canaria cuenta con una gran variedad de actividades para disfrutar durante el fin de semana de Halloween y que además, son aptas para todos los públicos.

Valsequillo

Viernes 31 de octubre

18h: El laberinto misterioso de Jack (Biblioteca Municipal Benito Pérez Galdós)

Domingo 2 de noviembre

18h: Ruta narrada para adultos "Ánimas, muerte y brujas en Valsequillo (Plaza de Tifariti)

Tenteniguada

Viernes 31 de octubre

20:30h: Noche de Finados (Plaza Nueva)

Noche de Finados (Plaza Nueva) 21h: Túnel del terror y DJ Party Max, los socios deben pagar 3,50 euros y los no socios 6 euros (Plaza San Juan)

La Barrera

Viernes 31 de octubre

20h: Noche de Finaos (Parque Miguelito Calderín)

La Aldea de San Nicolás

Sábado 1 de noviembre

20h: Concierto "Noche Velada" (Cementerio de Artejevez)

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes 31 de octubre

21h: Recreación teatralizada (Plaza Alameda de Colón)

Recreación teatralizada (Plaza Alameda de Colón) 22h: Los Gofiones y baile de Finaos (Plaza de Santa Ana)

Los Gofiones y baile de Finaos (Plaza de Santa Ana) 20:30 a 23:30h: Noche de Finaos (Plaza de San Lorenzo

Sábado 1 noviembre

10h a 17h: Otoño Mágico, Market (Luis Moronte)

Hasta el 31 de octubre

16:30 a 19:30h: El Hotel del Resplandor - Casa del terror, 7 euros la entrada (Colegio La Higuerita)

Hasta el 1 de noviembre

Casa del terror: Las cintas de la familia Padrón, 5 euros la entrada (Asociación de Vecinos Quilmes)

Del 31 al 1 de noviembre

20h a 00h: Hotel del terror precio 3,50 euros (Local Social El Lasso)

Domingo 2 de noviembre

10h a 20h: Feria Puerto Canteras & Cruises (Muelle de Cruceros y la Plaza de Canarias)

Feria Puerto Canteras & Cruises (Muelle de Cruceros y la Plaza de Canarias) 10h a 20h: Mercadillo Otoñal Playero Cicer)

Arucas

Jueves 30 de octubre

19h: Escape room - El Circo Diabólico (+16 años) (Nuevo Teatro Viejo)

Viernes 30 de octubre

17h: Talleres de Halloween (Plaza de la Constitución)

Talleres de Halloween (Plaza de la Constitución) 18h: Escape room - El Circo Diabólico (+16 años) (Nuevo Teatro Viejo)

Escape room - El Circo Diabólico (+16 años) (Nuevo Teatro Viejo) 20h: Recital de canciones populares a cargo de Thania Gil (Plaza de la Constitución)

Recital de canciones populares a cargo de Thania Gil (Plaza de la Constitución) 21h: Pasacalle (Plaza de la Constitución)

Sábado 1 de noviembre

19:30h: Noche Finaos (Plaza Pilar Medina, El Trapiche)

Noche Finaos (Plaza Pilar Medina, El Trapiche) 20h: Noche Finaos (Sociedad Recreativa Círculo de Labradores Montaña de Cardones)

Domingo 2 de noviembre

12h: Un concierto de muerte (Nuevo Teatro Viejo)

San Mateo

20h: Noche Finaos (Calle principal y Rambla de la Constitución)

Santa Lucía de Tirajana

Viernes 31 de octubre

17h a 20h: Hinchables y talleres (Plaza de San Nicolás de Bari)

Hinchables y talleres (Plaza de San Nicolás de Bari) 21h: Noche de Finaos (Plaza de San Nicolás de Bari)

19:30h: Noche de Finaos (Plaza de Casa Pastores)

Noche de Finaos (Plaza de Casa Pastores) 17h: Hinchables, talleres infantiles, concurso de mascotas y asadero de castañas (Parque El Taro)

Hinchables, talleres infantiles, concurso de mascotas y asadero de castañas (Parque El Taro) 20h a 23h: Noche de Finaos (Parque de La Peredilla)

Noche de Finaos (Parque de La Peredilla) 19h a 22h: Noche de Finaos con parrandas (Plaza de Balos)

Noche de Finaos con parrandas (Plaza de Balos) 17:30h: Tarde infantil y Finaos (Parque de La Blanca)

Sábado 1 de noviembre

20h: Noche de Finaos (Parque de Camino de la Madera)

Vecindario

19h a 00h: Noche de tapas con música (Plaza de Los Algodoneros)

Viernes 31 de octubre

22h: Noche de música con La Guagua Band, Makana Conection y Neketan Pinchadiscos (Recinto Ferial)

Sábado 1 de noviembre

8:30h a 13:30h: Mercado agrícola (Junto a la Plaza de Los Algodoneros)

Mercado agrícola (Junto a la Plaza de Los Algodoneros) 10h a 15h: Acto solidario (Plaza de Los Algodoneros)

Acto solidario (Plaza de Los Algodoneros) 20h : Espectáculo "Bejeque en México" (Plaza de San Rafael)

: Espectáculo "Bejeque en México" (Plaza de San Rafael) 22:30h: Tributo a Shakira (Recinto Ferial)

Tributo a Shakira (Recinto Ferial) 00h: Verbena (Recinto Ferial)

Domingo 2 de noviembre

10:30h: Vecindario Family Jumping (Zona peatonal de la Avenida de Canarias)

Los siguientes actos se llevarán a cabo en el Recinto Ferial:

13h: Taller de salsa

Taller de salsa 14h: Orquesta Maracaibo

Orquesta Maracaibo 16:30h : Taller de bachata

: Taller de bachata 17:30h : Orquesta Salas 7

: Orquesta Salas 7 19h: Taller y Rueda Latina

Taller y Rueda Latina 20h: Aduén Amaya en concierto

Artenara

Viernes 31 de octubre

19h: Noche de Finaos

Sábado 1 de noviembre

10h : Mercadillo tradicional y parranda amigos de Tejada

: Mercadillo tradicional y parranda amigos de Tejada 11h : Pintacaras e hinchables

: Pintacaras e hinchables 12h: Debelingo en concierto

Debelingo en concierto 15:30 a 17h : Carmelo Torres en concierto

: Carmelo Torres en concierto 18h : Los Granjeros en concierto (Plaza de Artenara)

: Los Granjeros en concierto (Plaza de Artenara) 21h: Los Gofiones en concierto(Plaza de Artenara)

Domingo 2 de noviembre

10h a 16h: Feria de las Tradiciones

Moya

Viernes 31 de octubre

19:30h: Concierto (Cementerio Municipal de la Villa de Moya)

Gáldar

30 y 31 de octubre

19h: La Obsesión Maldita - Casa del terror, entrada 2 euros (Avenida Amagro)

Del 31 al 2 de noviembre

Casa del Terror, 6,80 euros las entradas (IES Saulo Torón)

Viernes 31 de octubre

Todos estos eventos se celebrarán en Plaza de Santiago

10h a 22h : Feria Villanocon

: Feria Villanocon 16h a 20h : Huerto de calabazas

: Huerto de calabazas 16:30 a 20h: Academia de Monstruos

Academia de Monstruos 16h a 22h: La Guarida del Vilano

La Guarida del Vilano 17h a 21h: Feria de las Brujas

Santa Brígida

30 y 31 de octubre

17h: Terror en el hotel de Sataute (Centro Cultural de la Villa)

Viernes 31 de octubre

19h: Noche de Finados (Calle Nueva)

Sábado 1 de noviembre

10h a 15h: Feria de artesanía (Parque de Santa Brígida)

Feria de artesanía (Parque de Santa Brígida) 18:30h a 20h: Noche de Finaos (Local Social, El Madroñal)

Tejeda

Viernes 31 de octubre

16h a 21h: Escape room - El silencio de las esculturas (Museo Abraham Cárdenes)

Escape room - El silencio de las esculturas (Museo Abraham Cárdenes) 22h: Paseo de los espíritus (Casco de Tejada)

Paseo de los espíritus (Casco de Tejada) 23:30h: Javi Cedrés en concierto (Casco de Tejada)

Sábado 1 de noviembre

17h a 19:30h: Concierto

Concierto 20h a 22h : Actuación de Pedro Afonso

: Actuación de Pedro Afonso 10h a 18h: Escape room - El silencio de las esculturas (Museo Abraham Cárdenes)

Escape room - El silencio de las esculturas (Museo Abraham Cárdenes) 19h a 00h: Túnel del terror (Biblioteca municipal)

Domingo 2 de noviembre

10:30h a 14:30h: Mercado agrícola

Mercado agrícola 11h a 12:15h: Actuación de la Parranda El Mejunje (Plaza del Socorro)

Actuación de la Parranda El Mejunje (Plaza del Socorro) 13:30h a 14:45h: Actuación de la Parranda La Polvaje (Plaza del Socorro)

Actuación de la Parranda La Polvaje (Plaza del Socorro) 11:30h a 14:30h: Castillos hinchables (Plaza del Mirador del Ayuntamiento)

Castillos hinchables (Plaza del Mirador del Ayuntamiento) 12:15h: Espectáculo audiovisual de títeres (Plaza del Mirador del Ayuntamiento)

Telde

Viernes 31 de octubre

19h: Estampas vivas y asado de castañas (Rincón Pácido Fleitas)

Estampas vivas y asado de castañas (Rincón Pácido Fleitas) 20h : Baile de Finaos

: Baile de Finaos 21h : La Casa de Don Alonso

: La Casa de Don Alonso 22:30h: La Trova en concierto

Sábado 1 de noviembre

10:30h : Actuación del Coro Gospel Mou Cementerio de San Gregorio)

: Actuación del Coro Gospel Mou Cementerio de San Gregorio) 12h: Concierto de la Banda Municipal (Cementerio de San Gregorio)

10:30h: Concierto de la Banda Municipal (Cementerio de San Juan)

Concierto de la Banda Municipal (Cementerio de San Juan) 12:30h: Actuación del Coro Gospel (Cementerio de San Juan)

Teror

Sábado 1 de noviembre