Estas son todas las actividades que se pueden disfrutar en Gran Canaria por Halloween
Las actividades están adaptadas para todas las edades
Gran Canaria cuenta con una gran variedad de actividades para disfrutar durante el fin de semana de Halloween y que además, son aptas para todos los públicos.
Valsequillo
Viernes 31 de octubre
- 18h: El laberinto misterioso de Jack (Biblioteca Municipal Benito Pérez Galdós)
Domingo 2 de noviembre
- 18h: Ruta narrada para adultos "Ánimas, muerte y brujas en Valsequillo (Plaza de Tifariti)
Tenteniguada
Viernes 31 de octubre
- 20:30h: Noche de Finados (Plaza Nueva)
- 21h: Túnel del terror y DJ Party Max, los socios deben pagar 3,50 euros y los no socios 6 euros (Plaza San Juan)
La Barrera
Viernes 31 de octubre
- 20h: Noche de Finaos (Parque Miguelito Calderín)
La Aldea de San Nicolás
Sábado 1 de noviembre
- 20h: Concierto "Noche Velada" (Cementerio de Artejevez)
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes 31 de octubre
- 21h: Recreación teatralizada (Plaza Alameda de Colón)
- 22h: Los Gofiones y baile de Finaos (Plaza de Santa Ana)
- 20:30 a 23:30h: Noche de Finaos (Plaza de San Lorenzo
Sábado 1 noviembre
- 10h a 17h: Otoño Mágico, Market (Luis Moronte)
Hasta el 31 de octubre
- 16:30 a 19:30h: El Hotel del Resplandor - Casa del terror, 7 euros la entrada (Colegio La Higuerita)
Hasta el 1 de noviembre
- Casa del terror: Las cintas de la familia Padrón, 5 euros la entrada (Asociación de Vecinos Quilmes)
Del 31 al 1 de noviembre
- 20h a 00h: Hotel del terror precio 3,50 euros (Local Social El Lasso)
Domingo 2 de noviembre
- 10h a 20h: Feria Puerto Canteras & Cruises (Muelle de Cruceros y la Plaza de Canarias)
- 10h a 20h: Mercadillo Otoñal Playero Cicer)
Arucas
Jueves 30 de octubre
- 19h: Escape room - El Circo Diabólico (+16 años) (Nuevo Teatro Viejo)
Viernes 30 de octubre
- 17h: Talleres de Halloween (Plaza de la Constitución)
- 18h: Escape room - El Circo Diabólico (+16 años) (Nuevo Teatro Viejo)
- 20h: Recital de canciones populares a cargo de Thania Gil (Plaza de la Constitución)
- 21h: Pasacalle (Plaza de la Constitución)
Sábado 1 de noviembre
- 19:30h: Noche Finaos (Plaza Pilar Medina, El Trapiche)
- 20h: Noche Finaos (Sociedad Recreativa Círculo de Labradores Montaña de Cardones)
Domingo 2 de noviembre
- 12h: Un concierto de muerte (Nuevo Teatro Viejo)
San Mateo
- 20h: Noche Finaos (Calle principal y Rambla de la Constitución)
Santa Lucía de Tirajana
Viernes 31 de octubre
- 17h a 20h: Hinchables y talleres (Plaza de San Nicolás de Bari)
- 21h: Noche de Finaos (Plaza de San Nicolás de Bari)
- 19:30h: Noche de Finaos (Plaza de Casa Pastores)
- 17h: Hinchables, talleres infantiles, concurso de mascotas y asadero de castañas (Parque El Taro)
- 20h a 23h: Noche de Finaos (Parque de La Peredilla)
- 19h a 22h: Noche de Finaos con parrandas (Plaza de Balos)
- 17:30h: Tarde infantil y Finaos (Parque de La Blanca)
Sábado 1 de noviembre
- 20h: Noche de Finaos (Parque de Camino de la Madera)
Vecindario
- 19h a 00h: Noche de tapas con música (Plaza de Los Algodoneros)
Viernes 31 de octubre
- 22h: Noche de música con La Guagua Band, Makana Conection y Neketan Pinchadiscos (Recinto Ferial)
Sábado 1 de noviembre
- 8:30h a 13:30h: Mercado agrícola (Junto a la Plaza de Los Algodoneros)
- 10h a 15h: Acto solidario (Plaza de Los Algodoneros)
- 20h: Espectáculo "Bejeque en México" (Plaza de San Rafael)
- 22:30h: Tributo a Shakira (Recinto Ferial)
- 00h: Verbena (Recinto Ferial)
Domingo 2 de noviembre
- 10:30h: Vecindario Family Jumping (Zona peatonal de la Avenida de Canarias)
Los siguientes actos se llevarán a cabo en el Recinto Ferial:
- 13h: Taller de salsa
- 14h: Orquesta Maracaibo
- 16:30h: Taller de bachata
- 17:30h: Orquesta Salas 7
- 19h: Taller y Rueda Latina
- 20h: Aduén Amaya en concierto
Artenara
Viernes 31 de octubre
- 19h: Noche de Finaos
Sábado 1 de noviembre
- 10h: Mercadillo tradicional y parranda amigos de Tejada
- 11h: Pintacaras e hinchables
- 12h: Debelingo en concierto
- 15:30 a 17h: Carmelo Torres en concierto
- 18h: Los Granjeros en concierto (Plaza de Artenara)
- 21h: Los Gofiones en concierto(Plaza de Artenara)
Domingo 2 de noviembre
- 10h a 16h: Feria de las Tradiciones
Moya
Viernes 31 de octubre
- 19:30h: Concierto (Cementerio Municipal de la Villa de Moya)
Gáldar
30 y 31 de octubre
- 19h: La Obsesión Maldita - Casa del terror, entrada 2 euros (Avenida Amagro)
Del 31 al 2 de noviembre
- Casa del Terror, 6,80 euros las entradas (IES Saulo Torón)
Viernes 31 de octubre
Todos estos eventos se celebrarán en Plaza de Santiago
- 10h a 22h: Feria Villanocon
- 16h a 20h: Huerto de calabazas
- 16:30 a 20h: Academia de Monstruos
- 16h a 22h: La Guarida del Vilano
- 17h a 21h: Feria de las Brujas
Santa Brígida
30 y 31 de octubre
- 17h: Terror en el hotel de Sataute (Centro Cultural de la Villa)
Viernes 31 de octubre
- 19h: Noche de Finados (Calle Nueva)
Sábado 1 de noviembre
- 10h a 15h: Feria de artesanía (Parque de Santa Brígida)
- 18:30h a 20h: Noche de Finaos (Local Social, El Madroñal)
Tejeda
Viernes 31 de octubre
- 16h a 21h: Escape room - El silencio de las esculturas (Museo Abraham Cárdenes)
- 22h: Paseo de los espíritus (Casco de Tejada)
- 23:30h: Javi Cedrés en concierto (Casco de Tejada)
Sábado 1 de noviembre
- 17h a 19:30h: Concierto
- 20h a 22h: Actuación de Pedro Afonso
- 10h a 18h: Escape room - El silencio de las esculturas (Museo Abraham Cárdenes)
- 19h a 00h: Túnel del terror (Biblioteca municipal)
Domingo 2 de noviembre
- 10:30h a 14:30h: Mercado agrícola
- 11h a 12:15h: Actuación de la Parranda El Mejunje (Plaza del Socorro)
- 13:30h a 14:45h: Actuación de la Parranda La Polvaje (Plaza del Socorro)
- 11:30h a 14:30h: Castillos hinchables (Plaza del Mirador del Ayuntamiento)
- 12:15h: Espectáculo audiovisual de títeres (Plaza del Mirador del Ayuntamiento)
Telde
Viernes 31 de octubre
- 19h: Estampas vivas y asado de castañas (Rincón Pácido Fleitas)
- 20h: Baile de Finaos
- 21h: La Casa de Don Alonso
- 22:30h: La Trova en concierto
Sábado 1 de noviembre
- 10:30h: Actuación del Coro Gospel Mou Cementerio de San Gregorio)
- 12h: Concierto de la Banda Municipal (Cementerio de San Gregorio)
- 10:30h: Concierto de la Banda Municipal (Cementerio de San Juan)
- 12:30h: Actuación del Coro Gospel (Cementerio de San Juan)
Teror
Sábado 1 de noviembre
- 23h: Fiesta fin e festival (Plaza de Sintes)
