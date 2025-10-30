La Aldea se indigna por el ‘tijeretazo’ para la carretera

El pueblo de La Aldea se indigna ante el anuncio de una reducción del presupuesto del Gobierno de Canarias para la ejecución durante el próximo año de las obras de la nueva carretera entre Agaete y el Risco. El PSOE local y el colectivo ciudadano Foro Roque Aldeano coinciden en que van a encontrar su oposición.

El anteproyecto de los presupuestos de 2026 recoge una partida de 19.747. 249 euros para continuar con las obras del tramo entre Agaete y El Risco (Agaete). Esta cantidad supone dos millones menos que lo previsto este año y 21,5 menos que en el ejercicio 2024, tal y como señala el Foro, que ya había advertido hace dos semanas en este periódico su intención de reactivar las movilizaciones si volvía a sentirse discriminada. Solo el modificado número 1, apunta el portavoz Rafael Ramos donde se incluyen los viaductos de El Risco y Barranco de La Palma, requiere una inversión de 28,2 millones.

El Anillo de Tenerife

La Aldea señala como ejemplo comparativo que la cantidad a destinar al cierre del anillo insular de Tenerife asciende a 31 millones, además de recordar que había financiación cerrada para la nueva autovía aldeana.

"La Aldea se respeta y se merece más" PSOE

El PSOE en la oposición en La Aldea se sumó también a esta crítica, y manifestó a través de las redes sociales que «no nos vamos a callar. Defenderemos los intereses de nuestro pueblo, porque La Aldea se respeta y La Aldea se merece más», insistiendo en que «menos dinero, más retrasos, más dificultades para un municipio que solo pide justicia e igualdad» y que el Ejecutivo regional «nos vuelven a dejar atrás».

Ya tenía que estar abierta

Rafael Ramos recuerda que la obra de la segunda fase fue adjudicada por 153 millones a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial Agroman, Acciones Construcción, Lopesan y Bitumex , con un plazo de ejecución de 65 meses. Es decir, la vía tenía que haber entrado en servicio en el primer semestre del presente año. Sin embargo, los vecinos dudan de que lo pueda hacer en 2027, como ha manifestado el consejero, Pablo Rodríguez.

Interior de uno de los túneles en obras de la carretera de La Aldea. / LP / DLP

El colectivo lamenta que, lejos de alcanzar ahora una velocidad de crucero, el tajo se haya ralentizado. Y, sobre todo, porque al disponer de menos dinero el ritmo todavía se reducirá más.

Olvido político

Foro lamenta que ningún responsable político insular o regional haya levantado la voz en los últimos tiempos para mostrar su inquietud por el desarrollo de esta obra pública de interés para toda Gran Canaria, sobre todo cuando se habla de motivos de seguridad de los usuarios de la actual carretera. Y dirige la mirada a la obra del Anillo Insular de Tenerife, que dispondrá de mucho más dinero.

Como publicó este periódico, Foro Roque Aldeano había advertido hace una semana que se volverá a echar a la calle si el Gobierno de Canarias no inyecta al menos 40 millones en el presupuesto de la consejería de Obras Públicas del próximo año para las obras de la carretera de Agaete-El Risco.

Fiscalía

El colectivo ha llegado a avisar de que llegará si hace falta a la Fiscalía para estudiar si se ha desviado el dinero ya consignado hacia otros proyectos.

Los datos que manejan señalan que la obra se adjudicó por 153 millones. Pero en 2023 se hizo una revisión de los precios de 10 millones, a lo que se ha sumado un modificado sobre el proyecto inicial de casi 27 millones a comienzos de este año para los nuevos viaductos, y la última revisión de precios asciende a otros siete millones más. Por tanto, el coste se ha disparado un 29% sobre el precio de adjudicación inicial, unos 44 millones. Sin embargo, Foro señala que el consejero apuntó en enero que se había invertido 120 millones en términos globales en la obra.