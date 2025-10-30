Un estruendo a las 1:19 horas: así vivieron los vecinos de Agaete el seísmo que sacudió sus casas

Eran las 1:19 horas de la madrugada cuando el silencio de la noche se quebró de forma brusca en el norte de Gran Canaria. Un estruendo sordo, como si algo pesado se desplomara, despertó a quienes dormían en Agaete y alrededores. En realidad, no fue un o accidente, sino un terremoto.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró a esa hora un seísmo de magnitud 2,9 con epicentro en el sur del municipio grancanario y a una profundidad de 7 kilómetros. La sacudida fue sentida con intensidad IV, es decir, de forma moderada, especialmente en el Valle de Agaete, pero también en otras localidades como Gáldar, Valleseco, Tejeda, San Mateo, La Aldea o Teror.

«Creí que se caía la casa»

Las redes sociales no tardaron en reflejar el sobresalto. “El terremoto que acaba de haber cerca de Agaete. Pensé que se había estampado algo contra la casa”, escribió una usuaria nada más notar el temblor. Otros hablaban de “un ruido tremendo”, como si un camión atravesara su salón.

Una de las vecinas, comentaba que creía que se le caía la casa. Muchos aseguraron que se despertaron de golpe y que sintieron cómo vibraban los objetos dentro de sus viviendas. En algunos casos, incluso salieron al exterior por temor a que fuera algo más.

Dos seísmos más en menos de una hora

Poco después, sobre la 1.50 horas, se registró un segundo terremoto, de magnitud 2,3. Aunque fue de menor intensidad, también se notó en varias zonas del municipio. Minutos más tarde, a las 2.12 horas, el IGN detectó un tercer movimiento sísmico de magnitud 1,7, esta vez a solo 5 kilómetros de profundidad.

No hubo daños materiales ni personales, pero sí cierto nerviosismo entre los vecinos, ya que los temblores se sucedieron en un breve intervalo de tiempo. «Acaba de sonar el segundo con las mismas características», escribía un residente en la madrugada.

Una zona con sismicidad habitual

Agaete no es una desconocida para los sismógrafos. En los últimos 30 días, esta parte de Gran Canaria ha registrado una veintena de movimientos sísmicos. El pasado 20 de octubre, también de madrugada, se produjo un seísmo de magnitud 2,2, sentido por la población con intensidad III (leve).

Según el IGN, los sismos en esta zona suelen deberse a la actividad tectónica propia del subsuelo canario, donde pequeñas fallas acumulan y liberan energía de forma periódica. Aunque la mayoría de los terremotos son de baja magnitud, algunos pueden sentirse con claridad, sobre todo si ocurren durante la noche, cuando el entorno está más silencioso.

El IGN ha descartado riesgo mayor, y no se ha emitido ninguna alerta sísmica. Sin embargo, se mantiene la vigilancia activa por si se producen nuevos movimientos. La sismicidad leve o moderada es habitual en varias zonas del archipiélago, especialmente en áreas volcánicas o próximas a fallas activas.