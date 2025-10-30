Guía inicia el rescate el centro turístico La Bodega por impagos

El Ayuntamiento de Guía inicia el rescate del centro de interpretación turítica de La Bodega, tras acumular impagos y cerrar desde el verano. Durante el pleno ordinario celebrado este jueves, la oposición cuestionó el supuesto pago fraccionado a una consultoría por servicios prestados al área de Hacienda, además de recriminar la pérdida de dos subvenciones destinadas a mujeres víctimas de violencia de género.

La concejala de Turismo de Guía, Alejandra García, manifestó tras una pregunta de la concejala de Juntos por Guía, Teresa Bolaños, que la empresa adjudicataria Delicias Queseras Canarias había incurrido en un incumplimiento grave desde su llegada en mayo del año pasado, por cuanto «no pagó ninguna de las cuotas» establecidas en el contrato. Por este motivo, el Ayuntamiento ha iniciado el rescate de las instalaciones para volver a sacar a concurso la explotación de este espacio, que guarda una larga tradición comercial en el casco, además de ser uno de los puntos de referencia de la exposición y degustación del queso de flor con denominación de origen.

Teresa Bolaños recordó que desde hace tres meses hay un cartel en la entrada en las que se avisa del cierre temporal, aunque lo cierto es que ya ha dejado de prestar el servicio, tal y como publicó este periódico. García señaló que en el nuevo concurso que están elaborando pretenden potencia la difusión del queso de kilómetro cero.

Contratos fraccionados y dinero perdido

El concejal de Unidos por Gran Canaria, Felipe Pérez, cuestionó a la responsable de Hacienda, Nayra Pérez, un fraccionamiento de contratos a una consultoría por unos servicios designados de forma directa, para supuestamente evitar un concurso público. Además, advirtió de la posibilidad de llevar al juzgado los pagos realizados desde 2022 hasta la actualidad en la Sociedad Municipal de Deportes.

El edil recriminó la devolución de una subvención de casi 19.000 euros para el servicio de Igualdad, a lo que la concejala de Juntos, Carolina Bolaños, recordó también la pérdida de otros 73.000 euros del servicio de prevención de víctimas de violencia de género, lo que suman cerca de 92.000 euros para un mismo fin que se han perdido.

Vigilantes y no socorristas

Por otro lado, durante el pleno salió a relucir tras una pregunta de Felipe Pérez que el contrato vigente de seguridad de las playas solo recoge la presencia de vigilantes, pero no requiere personal cualificado de socorristas. El concejal José Fernando Estévez anunció que van a tener que corregir la prestación que le venía heredada para evitar una desgracia.

«En el último año tres viviendas de San Felipe se han visto afectadas por las olas» César Medina — Concejal en la oposición por Juntos por Guía

El punto más tenso del pleno estuvo en la propuesta del edil de Juntos, César Medina, para invertir el dinero destinado en su momento a la compra del inmueble de las Dominicas en el casco a actuaciones para garantizar la seguridad de las viviendas situadas en primera línea de mar en San Felipe. «En el último año tres viviendas se han visto afectadas», señaló el edil, que también es presidente de la asociación del barrio. Y recordó que el todos los casos están en zonas de servidumbre, por lo que su pueden realizar labores de conservación.

San Felipe

El concejal de Urbanismo, José Manuel Santana, señaló que la solución pasa por acometer el paseo marítimo contemplado por el plan territorial parcial PTP-15 para protegerlas del golpe de las olas, y que no se pueden dar falsas expectativas a los residentes, porque son soluciones que solo pueden llegar a largo plazo.

Al acusarle el grupo de gobierno de no haber hecho nada por buscar una solución a este problema en el tiempo que estuvo como concejal en el grupo de gobierno en mandatos con el exalcalde, Pedro Rodríguez, César Medina se enfadó y enumeró proyectos que había presentado para su barrio.

En vista del cariz que estaba tomando el debate, el alcalde, Alfredo Gonçalves, terminó por suspender durante cinco minutos la sesión, para luego retomarlo con el siguiente tema del orden del día. La propuesta fue rechazada por el gobierno.

Ingenio Blanco

Durante la sesión se dio vía libre por unanimidad a la elaboración de un plan municipal dirigido a personas con diversidad funcional, para buscar vías de apoyo a las familias y a este colectivo. Así como para la ejecución del proyecto de red de saneamiento integral en el barrio de Ingenio Blanco, cuyos vecinos llevan años reivindicando este servicio básico. José Manuel Santana señaló que existe dinero para 2027, pero que se va a intentar adelantar para la próxima anualidad. Sobre el proyecto que existía desde 2019, detalló que el Consejo Insular de Aguas se oponía a pasar la red por la presa, por lo que había que rediseñarlo.

También salió adelante con el voto de todos los concejales de la Corporación la iniciativa para aumentar la dotación económica para subvencionar a los clubes y deportistas individuales de Guía.