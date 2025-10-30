Presuntos abusos en consulta: denuncian a un médico de Telde por tocamientos

La Policía Nacional ha detenido a un médico de un centro sanitario privado del municipio de Telde, en Gran Canaria, acusado de abusar sexualmente de dos mujeres jóvenes que acudieron a su consulta como pacientes.

Según ha confirmado la Policía Nacional, la investigación continúa abierta para esclarecer el alcance de los hechos y determinar si existen más víctimas. La denuncia que dio origen a la detención fue presentada por una de las afectadas, quien había acudido a la clínica por recomendación de su masajista, ya que el profesional se presentaba también como nutricionista.

En las primeras citas, el médico comenzó a mostrar un comportamiento inadecuado, indicándole que se desvistiera hasta quedarse en ropa interior para realizarle una valoración física y, posteriormente, ofrecerle un masaje linfático bajo el argumento de que “retenía líquidos”.

Durante estas sesiones, según el testimonio de la denunciante, el médico le aplicó cremas por todo el cuerpo y llegó a realizar tocamientos fuera del contexto sanitario. En una cita posterior, los abusos se habrían repetido, llegando incluso a realizar gestos de carácter sexual.

Un mismo patrón

Tras relatar lo ocurrido a su masajista, la joven conoció que otra paciente había vivido una situación similar. Esta segunda mujer también decidió denunciar los hechos, describiendo un patrón de actuación idéntico. En su caso, logró abandonar la consulta aprovechando un momento de descuido del médico.

Ambas denuncias fueron presentadas ante la Policía Nacional, que procedió a la detención del facultativo este jueves. El hombre ha quedado a disposición judicial mientras prosigue la investigación.