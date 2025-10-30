El regalo canario de un trabajador de Guaguas Municipales a David Broncano: el presentador de ‘La Revuelta’ ya tiene su abanico de "Fleje Calor"

David Broncano ya presume de su abanico oficial de Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria. El detalle llegó de la mano de Ángel, un trabajador de la empresa, que decidió regalarle uno al presentador y a parte del equipo de 'La Revuelta'. El gesto se volvió uno de los momentos más comentados del programa, cuando el abanico con la frase "Fleje Calor" apareció en pantalla, arrancando risas entre los espectadores. Con este simpático detalle, Guaguas Municipales consiguió su minuto de gloria en La 1, ante millones de espectadores en toda España y Canarias estuvo muy presente en horario de prime time.

Ángel, un vecino de Gran Canaria, tuvo la oportunidad de vivir una de las mejores experiencias de su vida al acudir al programa de David Broncano. Este empleado de Guaguas Municipales fue seleccionado para ocupar el exclusivo asiento VIP del público. 'La bañera', es un lugar especial donde Sergio Bezos interactúa con los asistentes. Durante su momento en el programa, Ángel respondió preguntas y compartió un breve diálogo con el presentador del programa.

Así llegó el abanico de Guaguas Municipales a manos de David Broncano

Cuando Bezos preguntó a este espectador canario de donde provenía le contó un breve resumen de su vida, destacando que era trabajador de Guaguas Municipales. En la charla con David Broncano, este le preguntó si de verdad trabajaba en la compañía de transportes públicos. Al mencionar la palabra "guaguas", Sergio Bezos se mostró asombrado porque pensaba que "el término 'guagua' hacía referencia al tren turístico típico de muchas ciudades".

Tanto Ángel Como Broncano salieron al paso para aclarar que sí se trataba de lo que en la península se conoce como autobús. El empleado también aprovechó para explicar el origen de esta palabra, recordando que en muchos lugares hace referencia al sonido del vehículo "gua-gua", y en otros se refiere al término inglés, "wagon".

Tras esto, Ángel aprovechó el momento para iniciar esta campaña publicitaria improvisada de Guaguas Municipales: "Como pensaba que aquí en el teatro iba a hacer calor, hablé con mi compañero de marketing a ver si nos daba un par de abanicos de guaguas para abanicar a la gente, así que aquí lo tienes". Al pronunciar esto, el trabajador sacó de su bolsa los populares abanicos amarillos con el lema "Fleje Calor", un eslogan veraniego de la compañía con el que muchos canarios se han sentido identificados.

Este detalle generó aplausos y risas entre e público de 'La Revuelta', convirtiendo el momento en uno de los clips más comentados del programa en redes sociales.

El vocabulario puro y auténtico de canarias se cuela en Televisión Española

En el habla coloquial canaria, el término fleje se utiliza para expresar cantidad o intensidad. Por eso, fleje calor significa literalmente "muchísimo calor". Esta es una expresión muy común en las islas durante el verano, equivalente a decir "un calor que no se aguanta".

En los últimos años, la frase se ha popularizado tanto que incluso ha pasado del lenguaje cotidiano a campañas publicitarias y productos típicos, como los famosos abanicos amarillos de Guaguas Municipales.